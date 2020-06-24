Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время

24.06.2020, 8:48, Новости дня

После повышения ставки НДФЛ мне придется платить 2 млн рублей налогов в год, но меня согревает то, что эти деньги пойдут на помощь детям, сказал газете ВЗГЛЯД сыровар Олег Сирота. Так он отреагировал на инициативу Владимира Путина о введении дифференцированной шкалы налогообложения для людей с высокими доходами.

«Я еще в декабре обращался к президенту. Рассказывал, каким образом получал разрешения на строительство. Это просто абсурд, ад и идиотизм! Мы собирали справки от археологов, от каких-то «ихтиологов». Это было дикое количество ненужных никчемных бумаг, за которые мы еще и отдавали деньги. И тратили кучу времени», – напомнил председатель Союза сыроваров, член Общественной палаты Олег Сирота.

Собеседник подчеркнул: выкинув эту «дурь» из законодательства, «мы сможем строить быстрее и дешевле». «Мы хотим быстро строить не только больницы для борьбы с коронавирусом, но и заводы, и фермы, а не ходить годами согласовывать», – говорит Сирота.

Что касается повышения НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, то Сирота иронически назвал себя «пострадавшей стороной», поскольку его предприятие как раз и зарегистрировано как ИП. «Для нас это означает порядка 2 млн рублей в год. Эта сумма большая для нас, но меня согревает, что деньги пойдут только на помощь детям. Зато благодаря тому, что у нас откорректируют строительные нормативы, мы сэкономим на всяких согласованиях даже больше денег, нежели заплатим больше налогов. Так что я поддерживаю переход от плоской шкалы налогооблажения к дифференцированной. Этот порядок существует во многих странах, ничего плохого в этом нет», – подчеркнул Сирота.

«Кроме того, как бывшему программисту мне из речи президента запомнилось решение снизить налог на прибыль для IT-предприятий c 20% до 3%. Это, безусловно, революция в налогах! IT-бизнес во многих странах пользуется преференциями и здесь мы шли в «хвосте паровоза». А сейчас раз – и прорыв!», – восхищается Сирота.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором анонсировал ряд изменений в налоговой сфере. В частности, он предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Он отметил, что эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые планируется направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, закупку лекарств, техники и средств реабилитации для них, а также на проведение высокотехнологичных операций.

Президент также предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, чтобы существенно сократить нагрузку предприятий этой сферы на фонд оплаты труда.

Кроме этого Путин анонсировал отмену примерно трети строительных нормативов. Он отметил, что на примере возведения госпиталей во время пандемии «мы увидели, что можно, оказывается, строить гораздо быстрее и при этом качественно и надежно, без обременительных формальностей, отнимающих время, силы, да, в конце концов, и деньги». «Знаю, что на первом этапе правительство готово перевести почти треть действующих требований к «стройке» в разряд рекомендаций. Эту работу надо обязательно продолжать», – сказал президент.