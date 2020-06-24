 

Богатые аплодируют Путину

24.06.2020, 8:58, Разное

В мире стимулируют экономику и помогают людям, снижая налоги. В России — на фоне кризиса и эпидемии налоги повышают. На крупные вклады. Теперь — на крупные доходы.

Выглядит дешевым популизмом — под лозунгом справедливости и «раскулачивания» богатых.

Для реальной справедливости и помощи бедным надо было бы отменить подоходник с низких зарплат, а не повышать с высоких.

Но – принимаются только меры, которые ведут к росту доходов бюджета, а не к их сокращению. Пусть народ нищает — главное, чтобы государство богатело.

И, кстати, спустя 15 минут после новаций в НДФЛ Путин сообщил о новых льготах для миллионеров — упростил и удешевил налоги на КИКи (контролируемые иностранные компании). Граждане, ведите дела через офшоры! Сверхкомпенсация для них потерь на подоходнике.

СерпомПо



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