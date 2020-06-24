Мнение: Муха (треш)

24.06.2020, 8:45, Разное

Прозаическая миниатюра "Муха".

Муха вылетела из уборной и, побившись ошалело о стекло, влетела в открытую форточку на кухню. Усевшись на плафон светильника начала тщательно умывать свою голову, облизывать лапки, обтирать крыльца. “Человеческое дерьмо, конечно, вкусное”, – подумала муха. “Но, как-же, воняет! И запах не оттирается. Говорят, нужно перебить чем-то другим. Ох, сейчас меня вырвет!” Сотни ее глаз обшарили кухню и наткнулись на копченную сельдь, порезанную ломтиками, посыпанную укропчиком и петрушкой, так аппетитно украшавшую сервированный стол. Муха быстро смахнула вниз и вскоре деловито перебирала лапками по жирным ломтям селедки. “Ах, какое блаженство!” Ее не рвало.

2011