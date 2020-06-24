Парадный невыход

24.06.2020, 8:42, Разное

От участия в мероприятии 24 июня отказываются даже лояльные азиатские и кавказские лидеры.

Анонсированный на среду парад Победы получает один имиджевый удар за другим. Мало того что из-за коронавируса часть регионов перенесла его на более поздние сроки, а в Москве мэр Сергей Собянин открыто не рекомендовал приходить на торжественную часть. Мало того что вовсю обсуждается резонансная история про то, что ветеранов, которые должны быть на Красной площади, заранее изолировали на две недели, чтобы они не заразились сами и не заразили кого-нибудь. Так теперь еще и мировые лидеры, чье присутствие хоть как-то придало бы масштабность декларируемому возвращению к нормальной после незаконченной эпидемии жизни, один за другим отказываются от участия.

И ладно бы отказывались те, кого официальная российская пропаганда сейчас не любит. На парад не приедут даже те, с кем у РФ хорошие отношения.

Так, от участия в торжественных мероприятиях отказались лидеры Армении и Азербайджана. Они использовали одинаковую мотивацию о необходимости борьбы с пандемией у себя в стране (у Никола Пашиняна еще и дополнительная причина: он сам переболел коронавирусом): и Армения, и Азербайджан с эпидемией пока не справились — Баку и вовсе объявил карантин до 1 августа.

С другими отказами получилось куда обиднее. Так, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов хотел бы приехать, но у него уважительная причина: возраст Пророка. Так в исламе называют наступление 63-летнего возраста, его нужно отмечать с семьей, а если Бердымухамедов поедет в Москву, то потом, по законам своей страны, должен будет сидеть на самоизоляции, то есть сыграть диджейский сет с внуком он не сможет.

Нужно уточнить, что официально в Туркменистане коронавируса нет, а сам Бердымухамедов на недавней встрече с чиновниками во время агропоездок спокойно ходил без маски.

Объяснение Бердымухамедова могло стать самым нестандартным в череде отказов приехать на парад. Но 22 июня от поездки в Москву отказался президент Хорватии Зоран Миланович, который вообще только-только решил прилететь и даже собирался лично увидеться с Владимиром Путиным. У Милановича внезапно сломался самолет, на котором он летает (а другого, по-видимому, нет. — Ред.).

Комментировать такой отказ очень сложно — возможно, поэтому официальной реакции от Москвы на это заявление не было.

Из тех, на чей прилет пока еще рассчитывают в Москве, точно подтвердили свое присутствие президенты Белоруссии (для Лукашенко в Москве сейчас куда спокойнее, чем дома) и Казахстана. При этом Касым-Жомарт Токаев едет на Красную площадь, несмотря на грандиозный негативный фон, который есть в Казахстане после воскресного интервью Владимира Путина телеканалу «Россия-1».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государствСНГ. 2019 год. Фото: РИА Новости

Там Путин заявил, что «если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла».

В соседних республиках увидели отчетливую угрозу посягательства на земли, но Токаев все равно решил ехать. У него свой интерес, и он заключается далеко не в том, чтобы посмотреть, как гусеницы танков будут утюжить брусчатку.

«Он дипломат и таким образом хочет засвидетельствовать, что будет реагировать далеко не на все высказывания. Его задача сейчас — объяснить недоумевающей Москве, что происходит в политике Казахстана в связи со снятием со своих постов дочери Назарбаева, а также окончательно легитимизировать себя в глазах мировой общественности, появившись рядом с Путиным», — говорит казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Еще должны приехать лидеры Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии и непризнанных кавказских республик.

Такой набор гостей, а также тех, кто сначала согласился, а потом отказался, — полный провал, констатируют эксперты.

«Российский режим настолько дискредитировал себя в мировом общественном мнении, что иметь с ним дело — себе дороже. Без особой необходимости ездить в Москву теперь никто не хочет. Зачем подставляться под огонь критики?» — говорит политолог Аббас Галлямов.

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на Красной площади во время военного парада. 2018 год. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Политический географ Дмитрий Орешкин добавляет, что всех дополнительно могла смутить история с высказываниями Путина и с его статьей на английском языке о Второй мировой войне. «Это такая массовая изоляция, даже Макрон вроде собирался приехать — и тоже передумал. Такой тренд, что все от Москвы просто шарахаются», — считает он.

Для Кремля происходящее — болезненный удар, уверен Галлямов.

«Опросы общественного мнения показывают, что россиянам совсем не нравится идея оказаться в изоляции. Одно дело, когда ты восстаешь против несправедливости, творимой в мире Америкой, и за тобой идет весь угнетенный ею мир, и совсем другое — когда ты оказываешься маргиналом, которому никто не хочет даже руки подать», — объясняет он царящие в обществе настроения.

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Но внешне никакой реакции не будет, резюмирует Орешкин, потому что отвечать просто нечем:

«Ресурсов на ответ нет. Реакция будет разве что виртуальная, в виде демонстрации очередных летающих ракет».

Жаль, что даже в дружественных странах уже не очень смотрят российское телевидение: их бы такой ответ, вероятно, впечатлил.

Вячеслав Половинко

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