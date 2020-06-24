Эти гостиничные номера настолько жуткие, что их навсегда закрыли для заселения

24.06.2020, 8:36, Разное

Есть много историй о призраках, которые обитают в отелях и гостиницах по всему миру. Чаще всего подобное является просто выдумкой или сильным преувеличением, но есть гостиничные номера, которые настолько ужасны и опасны для постояльцев, что их навсегда закрыли от заселения.

Отель "Конгресс"

Отель "Конгресс" один из самых крупных и богатых на призраков отелей Чикаго. Здесь есть сразу несколько комнат, в которые никогда никого не заселяют. Одна из них находится на 4 этаже.

До закрытия постояльцы этой комнаты регулярно сообщали о пугающих призрачных детях, которые возникали в их номере, а еще призрака взрослого мужчины под прозвищем "Одноногий Джонни" (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Похожая комната есть и на 12 этаже, причем там паранормальная активность настолько сильная, что в комнату наотрез отказываются заходить даже уборщики.

Комната навсегда запечатана, в ней уже много лет никто не убирался и на ней даже нет номера. По словам персонала отеля, из-за этой зловещей комнаты весь 12 этаж вызывает у них пугающие ощущения присутствия чего-то потустороннего.

Номер 873 в отеле "Fairmont Banff Springs"

Расположенный в Банфе, Альберта, отель "Fairmont Banff Springs" считается одним из самых призрачных отелей Канады. Больше всего паранормальных явлений тут происходило в номере 873, после чего его решили навсегда закрыть

Дурная слава этого номера появилась после того, как тут было совершено массовое убийство – неназванный мужчина разом убил нескольких членов своей семьи.

Постояльцы, которых заселяли в этот номер, сообщали о том, что стоит им погасить свет, как они начинали слышать бесплотные человеческие крики из ниоткуда, а когда они в страхе снова включали свет, то находили на стеклах окон или зеркал отпечатки человеческих ладоней. Что еще более страшно, когда эти отпечатки пытались стереть, это было бесполезно, так как они снова появлялись.

Номер 311 в отеле "Read House"

Комната №311 в отеле "Read House" в Читтануге, штат Теннесси, закрыта не навсегда, но для заселения в нее гостей есть строгие правила – это можно делать лишь 5 дней (или ночей) в году и последний из этих дней должен приходится на канун Хэллоуина.

Согласно легенде, в 1920-х годах в этом номере была убита женщина по имени Аннализа Нетерли, которую ее муж приревновал к другому мужчине. С тех пор ее призрак навсегда поселился тут и особенно она агрессивна к мужчинам.

Постояльцы этого номера сообщают о необъяснимых громких звуках, призрачных силуэтах, живых тенях или о настойчивом ощущении, что за ними кто-то пристально наблюдает.

Номер 18 в отеле "Сент-Джеймс"

Маленький отель "Сент-Джеймс" в Симарроне, штат Нью-Мексико, тоже имеет проклятую комнату, которая все время закрыта на замок. При этом удивительно, что тут лишь одна такая комната, ведь в этом отеле за его историю было совершено в общей сложности 26 убийств!

Легенда о 18 комнате рассказывает, что однажды ее постоялец сел играть в покер, а среди игроков за столом находился и владелец отеля. Как правило владельцу отеля всегда везло, но теперь он внезапно начал проигрывать новому постояльцу. Взбешенный, он решил поставить на кон свой отель и …проиграл.

Когда довольный постоялец вернулся в свою 18 комнату, уже в мечтах видя себя обогатевшим, там на него внезапно кто-то напал и убил. Скорее всего это был подосланный владельцем отеля человек, но это никогда не было доказано.

С тех пор в комнате 18 постояльцы ощущали очень напряженную и злобную атмосферу, словно рассерженный призрак убитого заперт в ней, как в клетке, и постоянно источает ярость и озлобленность на свою судьбу. Однажды нечто так сильно напугало постояльцев, что хозяин отеля решил насовсем закрыть проклятую комнату.

Комната 303 в "Омни Паркер Хаус"

Гостиница "Омни Паркер Хаус" в Бостоне, штат Массачусетс, в целом считается полной призраков и полтергейста, но комната 303 особенно аномальная.

По легенде считается, что это началось, когда в номере 303 по непонятным причинам умер постоялец. С тех пор другие постояльцы начали слышать в номере странный безудержный смех, теневые фигуры, а в ванной сам по себе включался кран.