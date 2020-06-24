Кинулся бежать в страхе и исчез: Странное исчезновение в лесу Айдахо в 2018 году

24.06.2020, 8:36, Разное

К 26 годам Терренс Шемел Вудс-младший (Terrence Shemel Woods Jr.) из Кэпитол Хайтс, штат Мэриленд, уже имел успел как режиссер фильмов для ТВ.

Получив хорошее образование в Англии, Вудс работал на съемках документальных фильмов о дикой природе в Турции и на Аляске. В 2018 году Вудс заключил контракт с британской студией Raw TV, которая известна съемками реалити-шоу "Discovery Gold Rush".

В октябре того же года Вудс был отправлен в самую глубинку американского штата Айдахо для съемок документалки "Белая вода" (Whitewater) о заброшенном золотом руднике Пенмана. Этот рудник находился в Национальном лесу Nez Perce Clearwater на севере штата и Вудс был там не один, а с 12 членами съемочной группы.

По поздним описаниям этих людей, Вудс на начало съемок в лесу находился в приподнятом настроении и ничего не указывало на то, что у него были какие-то проблемы с психикой, депрессия или навязчивое состояние.

5 октября 2018 года съемочная команда весь день провела в окрестностях того самого рудника. Это была изолированная гористая местность, но все члены команды уже имели большой опыт съемок в подобных условиях (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

В тот день Вудс вел себя немного тише, чем обычно, но все члены группы сильно устали, поэтому поведение режиссера не выделялось чем-то особенным. Но когда люди стали собирать инструменты, чтобы покинуть район шахты, все увидели нечто странное:

Они увидели, как Вудс бежит на всей скорости по направлению к лесу и не было видно ни одной причины, которая заставила бы его сделать это. Он так же не кричал, а просто быстро бежал в лес.

"Мы заканчивали дневную работу и Вудс разговаривал с одним их местных шахтеров. Я сидел в машине, когда Вудс вдруг сказал, что ему надо отойти и успокоиться. Он в этот момент стоял на скале, а когда я через пару мгновений снова взглянул на скалу, то заметил лишь, что на земле у подножия скалы лежит рация Вудса.

Сначала я подумал, что Вудс тоже упал со скалы, я выскочил из машины и побежал туда, но когда я добежал до скалы, то заметил Вудса, который находился от скалы на расстоянии 15 футов (5 метров) и с каждым мгновением он удалялся все дальше, быстро убегая вниз к деревьям, как заяц.

Я никогда в жизни не видел, чтобы человек так быстро бегал. Я закричал членам команды, чтобы они садились в машины и выезжали на главную дорогу, а сам решил нагнать Вудса. При этом я не стал бежать за ним, я шел пешком, я решил, что увидев меня бегущим, он еще больше перепугается и ускорит бег.

Вскоре я потерял Вудса из виду, а потому вернулся к скале. Я связался с командой и узнал, что они не встретили Вудса и на главной дороге. Сотовая связь тут работала с перебоями, поэтому нам пришлось искать дом со стационарным телефоном, чтобы позвонить в полицию и сообщить о пропаже нашего режиссера", – рассказывал руководитель съемочной группы.

Заброшенный рудник Петмана на карте со спутника

Когда начали осмотр местности, выяснилось, что у убежавшего Вудса с собой остался лишь его смартфон, потому что его рюкзак нашли брошенным в лесу неподалеку от скалы. Полиция прибыла поздним вечером, поэтому поиски начались лишь наутро. В поисковой операции были задействованы вертолеты с инфракрасными камерами, служебные собаки и группы добровольцев.

Инфракрасные камеры ничего в лесу не уловили, как и служебные собаки, которые вообще не смогли взять след Вудса, даже у скалы. А вскоре в регионе выпал первый снег, который скрыл все потенциальные улики. По словам одного из поисковиков, в лесу теперь все выглядело так, словно Вудс туда вообще не убегал.

Прошла неделя и по прежнему не было найдено ни малейших следов пропавшего Вудса. Но позже стали появляться некоторые подозрительные и странные подсказки.

Выяснилось, что хотя Вудс со съемочной командой планировали работать в Айдахо до середины ноября, Вудс написал своему отцу, что вернется домой уже 10 октября, при этом не указал никакой причины такого поспешного возвращения. Никто из членов группы тоже ничего не знал о том, что Вудс планировал сократить их пребывание здесь.

А потом некоторые из друзей и знакомых Вудса расскзали, что накануне этой поездки в Айдахо он рассказывал о необычном тревожном ощущении, которое его преследует все последние недели до поездки. Он даже прямо упоминал однажды, что очень не хочет ехать туда.

Все это выглядело очень необычно, потому что Вудс был большим любителем экстремальных путешествий и обожал работать в изолированных диких местах планеты.

По словам сестры Вудса, он никогда не казался ей человеком, который может подвергнуться панике и убежать от страха, стресса или чего-то иного, сломя голову, в дремучий лес. Она рассказала, что он обожал свою работу и был любящим человеком.

Еще одной странной деталью оказалось, что утром в день своего исчезновения Вуд прислал своему отцу темный и тенистый снимок реки, протекающей через каньон и не приложил к нему никаких объяснений.

По всему региону были расклеены листовки с фотографией Вудса, много раз были организованы поиски добровольцев, семья Вудса давала интервью журналистам и призывала помочь найти его, но все было безуспешно. Следов Вудса не нашли ни в октябре, ни в ноябре. Снега падало все больше и даже малейшие шансы на то, что он мог остаться живым, были потеряны.

Вся эта история с самого начала выглядела странной, и семья и друзья Вудса не понимали, что могло заставить его панически убежать в лес, и каким образом он сумел пропасть там таким образом, что служебные собаки не смогли унюхать его следы.

По одной из предложенных исследователями версий, Вудс мог внезапно испугаться чего-то, что не заметили другие члены его команды. Или же он страдал от скрытого психического расстройства, которое обострилось из-за перенапряжения в работе.

Есть также гипотеза, что Вудса запугал, а потом убил кто-то из съемочной команды и когда Вудс убежал в лес, он пытался скрыться от этого человека. Но как этот неведомый убийца мог скрыть тело и удалить следы, когда уже через несколько часов весь регион был наполнен поисковыми командами и полицией?

Есть и паранормальная версия случившегося, якобы некая сила овладела разумом Вудса и заманила его в лес. Она же и скрыла все его следы пребывания в лесу.

Любопытно, что еще в древние времена было подмечено, что иногда в лесу на людей нападает некое неконтролируемое чувство страха, что вынуждает их бросаться бежать сломя голову. Это состояние назвали паническим страхом, в честь греческого бога Пана.

Те жертвы Панического страха, которых удавалось найти, объясняли свое поведение резкой внезапной паранойей, ощущением преследования и грозящей им неизбежной опасности. Они ощущали настойчивое желание убежать как можно дальше и глубже, подальше от человеческих поселений.

Еще одним очень странным фактом является то, что в тот же день 5 октября 2018 года в том же регионе, но в 56 милях к северу от места исчезновения Вудса, без вести пропала пенсионерка Конни Джонсон, которая отправилась в турпоход к Туманной горе.

А 7 октября 2018 года в офис шерифа Айдахо пришло сообщение об исчезновении 42-летнего Хосе Мендеса-Моралеса, который выехал из дома и поехал по делам в город Элк-Сити. Его путь пролегал все в том же районе Национального леса Nez Perce Clearwater. Его, как и Конни Джонсон, до сих пор тоже не нашли.