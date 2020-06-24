Это самая лучшая фотография монстра Несси или подделка?

24.06.2020, 8:36, Разное

Неделю назад в группе "Anomalous Universe" в Фейсбук пользователь из Великобритании опубликовал серию фотографий, которые он сделал на знаменитом шотландском озере Лох-Несс.

Озеро это знаменито благодаря своему загадочному чудовищу по прозвищу Несси, которое по описаниям сотен очевидцев выглядит как доживший до наших времен морской динозавр.

На одном из этих снимков можно разглядеть нечто, что выпирает из воды и очень похоже на пятнистую спину крупного живого существа. На других виден след на воде после того, как это существо ушло на глубину.

Группа "Anomalous Universe" является закрытой, просто так попасть туда и рассмотреть представленные фото нельзя, однако эти снимки выложил в своем блоге lochnessmystery.blogspot.com ведущий британский исследователь чудовища озера Лох-Несс, чем облегчил жизнь многим.

К слову, группа "Anomalous Universe" достаточно доверенное сообщество, его основал известный американский исследователь криптидов (загадочных существ) Стив Патрик Кэррингтон.

"Я заснял это в Лох-Несс в сентябре прошлого года, но я не знаю, что это такое, может какая-то рыба?", – написал автор фото в комментарии к своим выложенным снимкам.

Если увеличить снимок, то на рыбу объект вообще не похож, нет ни плавников, ни чешуи. Кроме того, объект на вид кажется намного больше любой рыбы, которая обитает в этом озере.

Автор сделал эти снимки, стоя на берегу рядом с замком Уркварт. Это место уже давно многие исследователи называют "логовом Несси", потому что здесь чудовище видели чаще всего.

По словам автора фото, существо лишь на мгновение выглянуло из воды и ему чудом посчастливилось заснять его прежде, чем оно снова скрылось в глубине. Фото было сделано 15 или 16 сентября 2019 года и объект находился примерно на расстоянии 30 футов (9 метров) от берега.

Некоторые комментаторы засомневались в подлинности снимков, отметив, что увеличенный объект выглядит словно компьютерная графика, наложенная на реальные фотографии озера.

Чтобы получить оригиналы этих фото, автор блога о Несси лично связался с автором снимков и попросил прислать ему фотографии непосредственно с карты памяти фотокамеры, что автор и сделал.

Далее, при изучении полученных файлов, автор блога обнаружил некоторые подозрительные детали, в том числе, что снимки обрабатывались в программе Фотошоп и что у них куда меньший изначальный размер, который можно было бы ожидать от фотокамеры Sigma SD1 Merrill, которой пользовался этот фотограф. В ответ на эти вопросы автор фото сказал, что в Фотошопе он лишь переводил формат снимков в JPG, чтобы переслать их по почте в меньшем весе. Однако когда он прислать неотформатированные снимки в формате TIFF, то и в них автор блога обнаружил подозрительные метки.

В итоге автор блога о Несси сделал неутешающий вывод, что с некоторой долей вероятности это фото является подделкой. Впрочем, даже после этого было немало тех, кто считает, что снимок подлинный.