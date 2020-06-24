Жабий король и летающие змеи: Монстры белорусского Полесья

24.06.2020, 8:36, Разное

Исследователи из белорусской организации "Уфоком" узнали о некоторых местах в Полесье, где местные жители видели необычных существ в реках, озерах или болотах.

Некоторых из этих существ люди описывали, как огромных сомов, обросших тиной, которые вылезали на мелководье или на берег, где их и наблюдали очевидцы.

К примеру, в Буда-Кошелевском районе один человек рассказал, что его сват однажды после войны шел где-то неподалеку от реки и заметил лежащее бревно, которое решил немного обтесать топориком. Он топориком – чик! А бревно зашевелилось и в воду поползло.

Родственник Несси в притоке Днепра

6 или 7 лет назад житель деревни Новая Буда (Гомельский район) Александр Бугаев со своим товарищем отправился на рыбалку. Плыли они по реке на лодке, как вдруг на расстоянии приблизительно тридцати метров от себя мужчины заметили, как им показалось, "хребет большой рыбы".

Еще спустя какое-то время они увидели непонятное существо, с большой круглой головой синего цвета на длинной тонкой шее. При этом под водой четко угадывалось длинное, не меньше семи метров, тело.

Товарищ Александра предложил подплыть немного поближе и рассмотреть, что же это там плывет, но Александр однозначно отказался, предпочтя не связываться с этим речным монстром.

Встреча с речным монстром. Рис. Азата Галиева. Изображение: ufo-com.net

Ширина притока Днепра в этом месте около 200 метров и течение довольно сильное, но по рассказу Александра существо очень быстро (буквально за секунду) преодолело расстояние со стороны одного берега реки, заросшего кустарником, к их берегу.

Время было около трех часов дня и видимость прекрасная, так что спутать с каким-то известным животным создание было сложно. Со слов очевидца, он неоднократно видел переплывающих реку лосей и совершенно точно и внешний вид животного, и его манера передвижения, отличались.

Оленей в этих местах он давно не видел, да и плыли бы они сходных образом. Голова существа была также и не рыбьей, а больше всего напоминала змеиную.

Интересно также то, что вскоре после этой встречи (утверждает, что в тот же самый год) он услышал, что примерно в этом же месте люди видели шлейф и торчащую из воды голову.

Летающая змея

В окрестностях агрогородка Защебье Речицкого района с каких-то пор стала появляться некая "очень толстая" змея, которая свистит и кидается на людей, причем может даже сбить человека с ног.

Это поведение похоже на тех странных змей, которых описывали в старых народных сказках-быличках Северо-Запада России. Например, в быличках, собранных О. А. Черепановой, упоминается что, если пойти на праздник Здвиженья в лес, то можно наткнуться на змей, которые будут преследовать человека и прыгать на него.

После этого, если человек догадывается скинуть свою одежду (балахон, пиджак) и убежать, то когда он возвращается на прежнее место, то находит одежду, сплошь покрытую дырками или разодранную в клочья.

На Полесье (к примеру, в Пинском и Лельчицком районах) можно встретить рассказы о том, что гадюка преследует человека, быстро скручиваясь кольцами и таким образом, путем чередования "скручивание – раскручивание", может быстро передвигаться, догоняя даже бегущего человека. Однако биологи такой характер движения белорусских змей считают народной фантазией.

Исследователи "Уфокома" приехали в Защебье и опросили жителей насчет летающей змеи. Правда им не повезло, все опрошенные не понимали о каком существе идет речь, но на второй день исследователи встретились с женщиной по имени Александра Ляшенко, которая с такими змеями сталкивалась.

По словам Ляшенко странных змей она видела очень давно, когда была девочкой, было это в конце 1940-х годов. Женщина рассказала, что послевоенные годы были тяжелыми и они только и спасались, что сбором ягод. В тот день она с подружками оказалась среди пней от срубленной дубовой рощи и заметила какую-то необычную змею (всех местных змей дети в то время уже встречали и хорошо изучили).

Решили девочки ее убить на одном из пней, но змея вдруг взвилась в воздух: "так она так летала метраў па шэсць за нами". Прыгала прямо с пня на пень, а потом такими же "короткими перелетами" в сторону своих обидчиц. Все девочки бросились врассыпную и больше с ней ни разу не встречались.

К сожалению, образ этой змеи полностью стерся из памяти рассказчицы, она лишь утверждает, что пресмыкающееся было темного цвета.

Змея прыгала с пня на пень. Рис. Киры Титовой. Изображение: ufo-com.net

Змея, идущая на своем хвосте

Еще одно странное существо, которое народ встречал в Полесье, это змея, которая двигается (ходит), опираясь на собственный хвост. Специалисты по змеям подобный вид передвижения считают полностью нереальным, однако очевидцы уверяют, что лично видели таких ужей, причем ужи эти были необычно большими в размерах.

Согласно рассказам, в Ганцевичском районе Брестской области этих чешуйчатых ходоков даже убивали и приносили, чтобы показать, в деревню. В Петриковском районе, как пишет А. М. Ненадовец, такого ужа, который ходил на хвосте и, как считалось, "командовал" остальными гадами, боялись. Считалось, что если его убить, то все остальные ужи из этого места не смогут перезимовать и погибнут.

Исследователи считают, что подобные рассказы это вариации легенд о Змеином царе. Именно такой рассказ они записали в окрестностях Защебье. Жительница В. А. Радзько столкнулась с необычной змеей возле железной дороги около тридцати лет назад, когда шла с сенокоса. Змея, к ее величайшему удивлению, шла на хвосте!

Странная змея была черного цвета, вокруг же – больше ни одной змеиной души.

Змея словно шла на хвосте. Рис. Киры Титовой. Изображение: ufo-com.net

Жабий король

Представления о том, что у жаб, как у змей, тоже есть некий Король, значительно отличающийся от своих собратьев, встречались ранее в Познанском воеводстве Польши. На голове у Жабьего короля якобы есть некие выросты, похожие на корону.

В 1979 году несколько очевидцев из Новозыбковского района Брянской области столкнулись в урочище Веленка с выводком из трех невиданных в этих краях жаб.

Эти огромные жабищи передвигались на задних лапах, используя в качестве опор – деревья. Более мелкие были размером по 60–70 см, а самая большая из них около 1–1,1 м. Очевидцы, не сговариваясь, также описали у существ странные "наросты на теле", называя их роговыми пластинами или щитками, которые выглядели как чешуя на теле жаб.

Жабий король. Рис. Вячеслава Березина. Изображение: ufo-com.net

Во рту этих жаб были тонкие клыки – по два сверху и два снизу, а на перепончатых лапах – когти. А вот глаза были словно змеиные – зрачок располагался вертикально.

Один из очевидцев бросил в сторону созданий палку и был удивлен, что оно резким движением ее отбило! После этого все семейство жаб стало двигаться в сторону болота, при этом при этом очевидцы отмечали, что они передвигались интересно, на задних ногах, но, когда ускорялись быстро, такое чувство, что они ногами не двигали.

Со слов очевидцев, примерно в то же время одна бабушка в близлежащей деревне рассказывала, что видела в тех же местах огромную змею с полосами, типа удава.

По материалам статьи Ильи Бутова с сайта ufo-com.net