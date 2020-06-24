Автор American Conservative рассказал, как превратился в «расиста»

24.06.2020, 8:30, Новости дня

Американское общество утрачивает толерантность, и теперь ни у кого нет права на несогласие, констатирует ветеран Госдепартамента и писатель Питер ван Бурен. В своей статье для издания The American Conservative он с сожалением делает вывод: даже если ничего расистского вы в жизни не сказали и ни разу не обидели чёрного, вы всё равно являетесь частью «системного расизма».



Reuters

Сегодня в США если вы белый, в возрасте, со Среднего Запада и немного консерватор, — то вы однозначно расист, констатирует ветеран Госдепартамента, писатель Питер ван Бурен. В статье для The American Conservative он с сожалением подчёркивает: даже если ничего расистского вы в жизни не сказали и ни разу не обидели чёрного, вы являетесь частью «системного расизма».

Он рассказал читателям, что после смерти Джорджа Флойда мир вокруг него словно переполнился оголтелым сочувствием, СМИ внушают чувство вины, а люди выдают себя за ярых борцов с полицией, хотя неделю назад обо всём этом и слыхом не слыхивали. И этот вывод ван Бурен сделал не только из новостей, но и почувствовал на личном примере — благодаря родственнице и старому другу.

«Оба со мной больше не общаются. Ей я слал на день рождения поздравительные чеки, когда она ещё в школу не ходила. С ним мы вместе росли. Оба ушли из моей жизни, потому что интернет сообщил им, что я расист», — пишет автор статьи.

По его мнению, чтобы твоё мнение считалось недозволенным, раньше полагалось действительно быть расистом, а сегодня это уже необязательно. Так, исследователь расизма Ибрам Кенди считает, что теперь можно быть либо расистом, либо антирасистом, а такому понятию, как «не расист», вовсе нет места.

Газета «Нью-Йорк таймс» призвала своих белых читателей «предупредить своих родственников и близких, что вы не будете с ними общаться или отвечать на телефонные звонки, пока они не станут активно поддерживать чернокожих». Компании сломя голову лепят на свои сайты баннеры «Жизнь чернокожих имеет значение». Газета «Вашингтон пост» пишет, что афроамериканцы поражены количеством белых друзей, многие из которых даже шлют деньги. А белые знаменитости наперебой каются в прошлом невежестве по расовым вопросам.

Как заключает Питер ван Бурен, люди перестали понимать прелесть споров и компромисса, а от терпимости к чужим взглядам не осталось и следа.

«Нынешний левый фашизм вообще не разбирает мнений, ведь это всего лишь приобретённые мысли, побочный продукт цвета кожи и класса. Изменить вы ничего не можете — поэтому сидите и извиняйтесь, пока вас будут игнорировать на семейных встречах и вычёркивать из друзей. Как по мне, никакой я не расист. И с потерянными друзьями я как-нибудь справлюсь. А вот справится ли Америка, я не уверен», — подводит итог автор материала.