Мутации вируса мешают созданию универсальной вакцины от гриппа

24.06.2020, 8:30, Разное

Ученые объяснили, почему практически невозможно создать универсальную вакцину против гриппа. По словам исследователей из Scripps Research, опубликовавших свою работу в журнале Science, некоторые вирусы в результате мутации могут обходить антитела, что делает вакцину бесполезной.

Так, наиболее распространенным подтипом гриппа является H3N2. В рамках его исследования исследователи установили, что вирус легко мутирует, после чего начинает избегать двух антител, которые должны блокировать практически все штаммы гриппа. Однако существует такой подтип, как H1N1. Он весьма редко мутирует, а потому ему сложнее избегать антитела.

По словам доктора Яна Уилсона, перед разработкой универсальной вакцины необходимо понять, как затруднить или исключить мутации вируса, благодаря которым он становится более устойчивым. Только в этом случае удастся разработать универсальный препарат.