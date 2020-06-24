Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

24.06.2020, 8:08, Новости дня

Европейскую территорию РФ и ряд регионов на азиатской части страны ждут десять дней «высокого» и «очень высокого» индекса солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней. Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой», – сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что очень высокий и высокий уровень УФ-индекса будет в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, высокий уровень УФ-индекса будет в большинстве регионов ЦФО. Также высокий и очень высокий уровни УФ-индекса будут на юге Сибири.

УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Каждой градации соответствует свой цвет, который отражен на карте. Если уровень УФ-индекса «высокий», то необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. При экстремальном индексе в полуденные часы лучше оставаться дома.

УФ-индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем три.