Мнение: “Я его победил!”. Дело Брукса

24.06.2020, 7:50, Разное

Подробности расследования убийства полицией Атланты Райшарда Брукса, которое фактически привело к коллапсу полицейского управления крупного мегаполиса и вспышке массовых беспорядков и мародерства.

"Я его победил!". Дело Брукса

Полицейскому из Атланты, убившему Райшарда Брукса, предъявлено обвинение в тяжком убийстве, приговором может быть смертная казнь

Окружной прокурор округа Фултон – Пол Ховард – на пресс конференции в среду объявил, что прокуратура обвиняет белого полицейского Гаррета Вольфе, который зверски убил Райшарда Брукса – молодого афроамериканцев, отца четырех детей, в пятницу вечером в Атланте, в тяжком убийстве. Прокурор также предъявил новые, еще более отвратительные подробности того вечера, включая фотоулики, что Ролфе пинал Брукса, когда тот лежал, истекая кровью.

Обвинение в тяжком убийстве – только 1 из 11, предъявленных Рольфе и, потенциально – первый раз, когда полицейский в США может получить приговор к смертной казни для убийство на службе, с тех пор, когда лейтенант полиции Нью Йорка Чарльз Бекер был осужден и казнен в 1915 году.

Еще одна примечательная черта дела об убийстве Брукса, как сказал Ховард – то, что второй полицейский, замешанный в этом деле – Девин Броснан – предложил сотрудничать со следствием и дать показания против Рольфе. Это беспрецедентно, по словам прокурора. Ховард добавил, что через несколько дней Броснан сделает заявление для публики о причастности Рольфе.

Однако, эти слова Ховарда вскоре были оспорены авдокатом Броснана, который заявил, после пресс конференции, что хотя его клиент согласился сотрудничать с прокуратурой, он не согласился стать свидетелем обвинения или давать показания по этому делу.

Ховард объяснил, что прокуратура получила по делу необычно большое количество улик, включая 8 разных видео, которые они смогли дигитально улучшить, вещественные доказательства, включая тазер и автомобиль Chevrolet Trailblazer, в который попала одна из трех пуль, которыми выстрелили Рольфе, как и результаты предварительного вскрытия тела Брукса и предварительный отчет по баллистике. Ховард сообщил, что это всего четвертый раз, когда окружная прокуратура Фултона испросила ордер на арест прежде, чем предъявить обвинение, и только четырнадцатый случай судебного преследования полицейского. Это девятое дело этой окружной прокуратуры по дело об убийстве, совершенном полицейским.

Ховард начал с описания того, что очевидно на многих видео, которые уже широко разошлись по сети. «Брукс вел себя спокойно, даже любезно. Хотя он был нетрезв, его поведение было почти бодрым. Мы заметили, что он получил много указаний от полицейских, некоторые по несколько раз. 41 минуту и 7 секунд он выполнял эти указания и отвечал на вопросы.»

Ховард сказал: «Мы пришли к выводу, что мистер Брукс никогда не вел себя угрожающе. Он мирно спал в своей машине. После того, как его разбудили, он сотрудничал с полицией. Ему велели переставить машину, и он спокойно переставил ее. Его спросили, есть ли у него оружие. Он ответил, что нет. Без сопротивления он передал полицейским свои водительские права. Они сказали, что хотят его обыскать, и он дал им это сделать. При обыске не было найдено никакого оружия».

Ховард отметил несколько «соображений», которые привели к тому, что Рольфе было предъявлено так много обвинений. Бруксу никогда не сообщили, что он арестован за вождение в нетрезвом виде. На видео с камеры полицейского, которое есть в сети, можно слышать, как Рольфе говорит: «Думаю, ты выпил слишком много, чтобы вести машину, так что руки за спину.» Рольфе затем начал, как описал прокурор на пресс-конференции, хватать Брукса сзади, пытаясь обездвижить его. Ховард отметил, что по правилам полицейского управления Атланты (APD) следует немедленно сообщать людям, что они арестованы.

Ховард также указал точное расстояние между Ролфе и Бруксом , как тогда, когда Брукс выстрелил из тазера (который он схватил) не целясь, назад, и когда Рольфе выстрелил из пистолета в жертву. Когда Брукс обернулся и увидел, как Рольфе вытаскивает пистолет, он попытался выстрелить из тазера, который схватил, назад, продолжая убегать. Ховард сообщил, что выстрел из тазера был поверх головы Рольфа и что тогда оба были на расстоянии 12 футов друг от друга (3 м 60 см).

Несколько секунд спустя, когда Рольфе застрелил Брукса на парковке, они были на расстоянии 18 футов и 3 дюйма (5 м 48 см). Изучение улик привело к выводу, что Брукс убегал в то время, когда были сделаны выстрелы. Ховард сообщил, что два выстрела были сделаны в спину Брукса и одна пуля, выпущенная в центр спины, попала ему в сердце.

Другое соображение при предъявлении обвинения в тяжком убийстве – то, что называют «выражением в состоянии возбуждения», сказанное сразу, что считается особенно надежным, поскольку сделано в тот момент, когда еще не было возможности посоветоваться с адвокатом. Ховард сообщил, что у прокуратуры есть доказательство, что Рольфе воскликнул: «Я его победил!», сразу после того, как застрелил Брукса на парковке.

Возможно, самое возмутительное, что прозвучало на пресс-конференции – сообщение, что затем Рольфе пнул Брукса, когда тот лежал, истекая кровью. Оба полицейских наступили на тело Брукса. Ховард объяснил, что в Атланте полиция по правилам обязана вовремя оказать медицинскую помощь любому раненому. «2 минуты и 12 секунд мистеру Бруксу не оказывали медицинской помощи». Пинать и наступать на тело Брукса, разумеется – прямая противоположность оказанию помощи.

Ховард объяснил, что манера поведения полицейских сразу после стрельбы, включая «выражение в состоянии возбуждения», не показывают никакого страха или опасений со стороны Брукса. Ховард сослался на два очень важных судебных дела, которые поддерживают юридический вывод, что полицейские не должны использовать смертоносную силу для предотвращения побега, если убегающий не представляет непосредственной угрозы смерти или тяжелого ранения для полицейского. Оценка такой угрозы должна быть основана на «действующем по закону» полицейском на месте, а не на том полицейском, который стрелял. «Мы пришли к выводу, что (Брукс) убегающий не представлял непосредственной угрозы смерти или ранения для полицейских», заявил Ховард.

Еще одна улика, которая привела к предъявлению обвинений – тот факт, что тазер, который использовал Брукс, был уже использован дважды, когда Рольфе выстрелил в спину жертве. Ховард объяснил, что «после двух выстрелов, тазер был не опасен ни для него, ни для кого». Это значит, что «обсуждение», которое шло в СМИ последние дни – смертелен тазер или нет – бессмысленно.

Рольфе обвиняется в тяжком убийстве, что значит, что смерть –результат другого преступления- в данном случае – нападения с отягчающими вину обстоятельствами с применением смертоносного оружия. Другие обвинения: нападение с отягчающими вину обстоятельствами, нарушение служебного долга и четыре обвинения за выстрел в сторону машины Chevrolet Trailblazer, в которую попала одна из трех пуль. Одно обвинение за ущерб собственности, и три – за то, что Рольфе стрелял в машину, где находилось три человека – по одному за каждого пассажира.

Адвокат трех этих свидетелей также выступил на пресс-конференции, объяснив, что все трое были потрясены тем, что им пришлось увидеть это жестокое убийство. Они, как сообщают, подтвердили улики, представленные прокурором.

Обвинение в тяжком убийстве может означать пожизненное заключение без права помилования или смертную казнь, остальные обвинения – от года до двадцати лет. Полицейскому Броснану предъявили обвинения в нападении с отягчающими вину обстоятельствами, и двух нарушениях служебного долга, поскольку он наступил на плечо лежавшего Брукса, в чем сознался. Когда его спросили, почему он это сделал, он ответил, что не вполне осознавал, что происходит и опасался, что у Брукса может быть оружие. Ховард на это заметил, что для прокуратуры это звучит странно, поскольку Брукса перед тем обыскали и не нашли оружия.

Многие на пресс-конференции описывали Броснана как «храброго» и пример того, какие изменения должны быть сделаны в полиции США. Возможно, что Демократическая партия использует его как эмблему реформы полиции.

Ховард сказал, что предложил Рольфе и Броснану явиться к 6 вечера, и что он рекомендует не выпускать Рольфе под залог. Поскольку Броснан согласился сотрудничать, прокуратура просит суд назначить ему залог в 50 000 долларов.

Еще одна деталь, всплывшая во время вопросов и ответов на пресс конференции – Броснан сравнительно недавно работает в полиции и не имеет опыта в расследования вождения в нетрезвом виде. Однако, Броснан специально обратился к Рольфе, у которого в этом богатый опыт. Как сообщают, Броснан сказал прокурору, что был удивлен, когда этот случай дошел до ареста.

На доступном всем видео можно слышать, как Брукс предлагает, еще до того, как проверка показала, что он нетрезв, разрешить ему запереть машину и пешком дойти до дома его сестры, который был недалеко. Эксперты объяснили недавно, что полицейские могут действовать на свое усмотрение – арестовывать или нет, и что, в принципе, Рольфе и Бронсан могли бы помочь Бруксу благополучно добраться до дома, не арестовав его.

В мае 2019 года Рольфе получил награду «Матерей против пьяного вождения» за то, что арестовал более 50 пьяных за рулем за предыдущий год. Также сообщают о том, что на Рольфе поступали жалобы за «применение силы» и обвинение в том, что он покрыл в 2015 году стрелявших полицейских.

Ховард сообщил журналистам, что из-за COVID-19 и то, что у них есть семь ранее открытых дел, возможно, придется ждать до января или февраля, чтобы получить утверждение обвинение от большого жюри, после чего можно начать суд. Ховард сказал, что недавно составил список предложений, включая такое – следует разрешить прокурорам предъявлять обвинения без большого жюри, когда речь идет о полицейской стрельбе. «Если бы у меня было право, я бы сделал это сегодня».

Мэтью Мак-Эган

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/06/18/brks-j18.html – цинк

Сомневаюсь, что дойдет до смертной казни, все-таки Брукс оказывал сопротивление при аресте, был пьян и пытался удрать, стреляя из разряженного тазера.

Но вполне вероятно, что из Рольфе сделают показательный пример для других полицейских любящих шмалять в людей без крайней необходимости. Тем более, что за этим делом имеется огромный политический подтекст.

Но еще до приговора стало очевидно, что городская полиция этой историей полностью деморализована.

Жену Рольфе, кстати, уволили из ипотечной фирмы.