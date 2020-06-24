Без света из-за непогоды остались 120 населенных пунктов Украины

24.06.2020, 7:48, Новости дня

Из-за дождей и порывов ветра без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск) 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождя и порывов ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Ивано-Франковской – 62, в Сумской – 17, в Житомирской – 16, в Черновицкой – 13, в Волынской – 9 и в Закарпатской – 3», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.