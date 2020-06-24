Решение Трампа о приостановке выдачи виз расстроило глав Apple, Google и Microsoft

24.06.2020, 7:30, Новости дня

Глава американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что разочарован решением администрации Соединенных Штатов о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз в США. Аналогичным образом отреагировали гендиректор Google Сундар Пичаи, президент Microsoft Брэд Смит и глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Наш народ иммигрантов, как и Apple, всегда черпал силу в нашем многообразии и надеется на непреходящую американскую мечту. Процветания не может быть ни без одного, ни без другого. Я очень разочарован данным объявлением», – приводит слова Кука ТАСС.

В свою очередь гендиректор Google Сундар Пичаи высоко оценил вклад иммигрантов в «экономический успех Америки и превращение ее в мирового лидера технологий». Пичаи также высказал разочарование решением администрации президента Дональда Трампа.

Аналогичным образом отреагировали ранее президент корпорации Microsoft Брэд Смит, генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Компания Twitter назвала решение администрации США вредным для конкурентоспособности американской экономики.

Накануне Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США. Как уточнила пресс-служба Белого дома, речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, кроме того, до 31 декабря 2020 года не будут предоставляться новые грин-карты.

Напомним, за период с середины марта по 23 мая число безработных в США увеличилось на 40 млн человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках Великой депрессии в экономическом кризисе в США.