В Керченском проливе и акватории Черного моря уничтожили авиабомбы времен ВОВ

24.06.2020, 7:30, Новости дня

Саперы МЧС уничтожили девять авиабомб времен Великой Отечественной войны в Керченском проливе, а также две в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе министерства.

Работы в Черном море проводилась на глубине десяти метров в ста метрах от берега в районе мыса Киик-Атлама у поселка Орджоникидзе. Сначала при обследовании места нахождения предполагаемого взрывоопасного предмета специалисты обнаружили и идентифицировали фугасную авиационную бомбу весом 100 кг (ФАБ-100), а при повторном погружении водолазы нашли второй авиафугас весом 500 кг (ФАБ-500). «Взрывоопасное наследие войны успешно уничтожено непосредственно на месте обнаружения с соблюдением всех мер безопасности», – сказали в пресс-службе.

Кроме того, специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда республиканского ГУ МЧС РФ провели три операции по обезвреживанию девяти взрывоопасных предметов в Керчи и в поселках Ленинского района, где принимали участие 12 специалистов, а также четыре единицы техники.

«Одна операция проходила в акватории вблизи поселка Опасный городского округа Керчь. Сообщение о находках ранее поступило от местного рыбака, который, проплывая на лодке, заметил их на дне. После детального обследования в указанном месте сотрудниками чрезвычайного ведомства в 70 метрах от берега на глубине 2,5 метров найдено и идентифицировано шесть осколочных авиабомб весом 10 кг каждая», – добавили в МЧС.

Две другие операции проходили на суше в Крыму – в Ленинском районе в полутора километрах от села Юркино, где были обнаружены две осколочных авиабомбы в 10 и 20 кг (АО-20 и АО-10), а также возле села Курортное в районе Генеральских пляжей по обезвреживанию одной фугасной авиабомбы весом 50 кг (ФАБ-50). «Все взрывоопасные находки извлечены из земли и уничтожены на спецполигоне», – подчеркнули в министерстве.

Всего с начала 2020 года саперами крымского подразделения МЧС РФ уничтожено 283 взрывоопасных предмета, из которых 220 – на суше и 63 – в Черном и Азовском морях.

Напомним, в сентябре прошлого года в Крыму обнаружили висевшую на дереве бомбу времен ВОВ. В марте того же года на одном из крымских пляжей нашли авиабомбы.

С начала 2019 года на акваториях было уничтожено почти 12 тыс. боеприпасов, в том числе 270 авиабомб. Основное количество взрывоопасных находок времен ВОВ подняли с грузового теплохода «Жан Жорес» в Феодосийском заливе Черного моря.