Анне Михалковой выплатили месячное пособие на ребенка

24.06.2020, 7:30, Разное

В рамках поддержки населения РФ правительство начало выплачивать семьям с несовершеннолетними детьми пособия, но их решили получить даже звездные родители. Так, Анна Михалкова призналась, что недавно получила социальные выплаты.

Однако еще раньше пособие на ребенка в размере 10 000 рублей оформила Алена Водонаева. По ее словам, получила она деньги не из-за того, что в них нуждается, а для благотворительных целей. А вот Анна Михалкова пожаловалась, что пособие ей удалось получить только на 7-летнюю Лиду, старшим ее сыновьям 19 и 20 лет, но содержать их еще сложнее, отшучиваясь, заявила дочь Никиты Михалкова.

Многодетная мама, несмотря на сложности в работе, все же была рада режиму самоизоляции, ведь он позволил ей побыть вместе с семьей. Теперь она не знает, как будет возвращаться к прежнему ритму жизни. Недавно Анна Михалкова приняла участие в съемках сериала «СидЯдома». Все сцены были отсняты на обычную веб-камеру, но сам процесс оказался утомительным, отметила актриса.