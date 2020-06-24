Десятки тысяч жителей Канады остались без электричества

24.06.2020, 7:18, Новости дня

В восточной канадской провинции Квебек из-за грозы почти 80 тыс. домохозяйств лишились электроснабжения. Непогода затронула, в том числе, Монреаль и его пригороды, где без света остались более 37 тысяч потребителей.

В настоящее время аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.