 

Екатеринбург на время Парада Победы стал снова Свердловском

24.06.2020, 7:18, Новости дня

Через час в городе Свердловске, а сегодня он называется именно так, Екатеринбург он в обычные дни — начнется парад. Как известно, 1 июля мы будем голосовать за имена "Городов Трудовой Славы", в числе которых и столица Урала.

Город внёс огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. В Свердловске были сформированы 22-я и 70-я армии, несколько дивизий, ряд других частей и соединений, в том числе подразделения легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса.

Уральский завод тяжелого машиностроения в военные годы входил в число крупнейших советских производителей бронетехники, напоминает телеканал "Россия 24". Именно туда в годы войны были эвакуированы около 60-ти заводов, которые поставляли на фронт, в том числе и тяжелое вооружение. Да и сегодня в составе механизированной части Парада Победы в Москве мы увидим знаменитые сегодня образцы вооружений уральцев, например — самоходные артиллерийские установки "Мста-С".



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