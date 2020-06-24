Гривна продолжает дорожать по отношению к доллару

24.06.2020, 7:10, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на шесть копеек: с 26,67 грн/$ до 26,61 грн/$ (сутками ранее гривна подорожала на пять копеек).

Гривна к евро подешевела на 22 копейки: с 29,90 грн/€ до 30,12 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю упал с 3,84 грн за 10 руб. до 3,87 грн за 10 руб.