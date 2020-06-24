 

В Мексике разбился самолет, есть погибшие

24.06.2020, 7:10, Новости дня

Вечером 23 июня по местному времени (24 июня по Киеву) в мексиканском штате Чиуауа на севере страны разбился легкомоторный самолет Cessna. Об этом со ссылкой на представителей властей сообщает Milenio.

По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек – двое взрослых и четверо детей.

Самолет вылетел из муниципалитета Камарго в Чиуауа и направлялся в соседний штат Синалоа, борт разбился на холме.

После крушения самолет загорелся.

Причина авиакатастрофы расследуется.

В прокуратуре Мексики говорят, что находившиеся в самолете путешествовали. Пилоту было 42 года, его пассажирам – 23 года, 12 лет, 13 лет, 14 лет и 15 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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