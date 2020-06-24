Боевики на Донбассе четыре раза за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

24.06.2020, 7:10, Новости дня

23 июня боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 7.00 среды, 24 июня, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“23 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. …Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность”, – отметили в штабе ООС.

Утром 24 июня боевики обстреляли позиции ВСУ три раза, о пострадавших среди украинских военнослужащих информации нет.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в зоне ООС контролируемая.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.