Боевики на Донбассе четыре раза за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС
24.06.2020, 7:10, Новости дня
23 июня боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 7.00 среды, 24 июня, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
“23 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. …Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было”, – говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность”, – отметили в штабе ООС.
Утром 24 июня боевики обстреляли позиции ВСУ три раза, о пострадавших среди украинских военнослужащих информации нет.
В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в зоне ООС контролируемая.
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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 23. juuni 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
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