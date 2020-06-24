Мнение: Вандал или Робин Гуд?

24.06.2020, 7:06, Разное

Сегодня в новостях рассказывают, что некто в Киеве наказывает владельцев автомобилей за парковку в неположенном месте. Всё бы ничего, но интересна подача украинскими сми этой новости. Все они наперебой утверждают, что это форменный вандализм, и тот, кто это делает, просто чудовище. И приводят тот факт, что в сети де, куча отрицательных комментариев под этой новостью.

Тут я хочу спросить, а кого наиболее сильно заинтересует такая новость? Конечно, владельцев автомобилей. Одна мысль, что с их дорогим четырехколесным другом произойдет то же самое, повергает их в трепет. Так что реакция автовладельцев понятна. Однако проблема парковок автомобилей в Киеве катастрофическая. Машинами забиты все дворы, тротуары, особенно в спальных районах, и чтобы их обойти часто приходится выходить на проезжую часть. Понимаю, что вряд ли такие действия смогут очистить город от полчища вонючих, часто опасных коробок на колёсах, для этого нужно городской администрации ввести правила использования автомобиля в черте города только при наличие собственного гаража или хранения машин в специальных охранных зонах. Но и понять этого человека могу, честно говоря, поднапрягают эти автолюбители людей конкретно.