Суд в Москве арестовал на 30 суток участника прогулки к могиле неизвестного солдата

24.06.2020, 7:05, Разное

для возложения цветов

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 30 суток участника вчерашней прогулки к могиле неизвестного солдата для возложения цветов Михаила Шендакова. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

Шендакова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам Гильманова, Шендакова задержали на Петровке, когда он шел к могиле неизвестного солдата вместе с другими участниками акции. Адвокат добавил, что решение суда планируется обжаловать.

По данным «ОВД-Инфо», вчера задержали не менее 65 человек, которые шли к могиле неизвестного солдата. Проект отмечает, что задержания проводились также на проспекте Сахарова, и на Мясницкой улице. В Ленобласти вчера также задержали 28 сторонников движения «За новый социализм» политолога-коммуниста Николая Платошкина у мемориала солдатам Ленинградского фронта «Невский пятачок».

Задержания в Москве. Скриншот из трансляции «Рупор Москвы»