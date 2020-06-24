 

Суд в Москве арестовал на 30 суток участника прогулки к могиле неизвестного солдата

24.06.2020, 7:05, Разное

для возложения цветов

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 30 суток участника вчерашней прогулки к могиле неизвестного солдата для возложения цветов Михаила Шендакова. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

Шендакова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам Гильманова, Шендакова задержали на Петровке, когда он шел к могиле неизвестного солдата вместе с другими участниками акции. Адвокат добавил, что решение суда планируется обжаловать.

По данным «ОВД-Инфо», вчера задержали не менее 65 человек, которые шли к могиле неизвестного солдата. Проект отмечает, что задержания проводились также на проспекте Сахарова, и на Мясницкой улице. В Ленобласти вчера также задержали 28 сторонников движения «За новый социализм» политолога-коммуниста Николая Платошкина у мемориала солдатам Ленинградского фронта «Невский пятачок».

Задержания в Москве. Скриншот из трансляции «Рупор Москвы»

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / “Есть интерес”: Анна Снаткина прокомментировала слухи о своем романе с Сергеем Безруковым

21.04 / Мнение: О самом настоящем нефтяном шоке и двойном ударе по России

08.05 / Скандалы: Москвичам здесь не место

21.04 / В небе над Альбукерке в США обнаружили НЛО

22.04 / 245 млн рублей: Жена Тарасова неожиданно подняла цену на подаренный мужем дом

29.04 / Странная розовая папка в руках Владимира Путина на совещании вызвала много вопросов

14.04 / Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара

03.05 / Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников

29.04 / Телескоп “Хаббл” зафиксировал разрушение кометы Atlas

07.06 / Асмус в халате пожаловалась на отсутствие мужской ласки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска