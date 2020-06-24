Статью Путина о Второй мировой войне опубликовала одна из ведущих газет Мексики

24.06.2020, 6:53, Новости дня

Газета El Universal во вторник опубликовала полную версию статьи президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне на испанском языке.

«Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. <…> Она – результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, – это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса», – приводит текст статьи ТАСС.

В статье Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором статья Путина появилась на английском языке, заявил, что публикация вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.