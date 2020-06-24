Парады Победы прошли в главной базе ТОФ Владивостоке и приморском Уссурийске

24.06.2020, 6:48, Новости дня

Праздничные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, и Уссурийске.

Парад во Владивостоке открылся минутой молчания и исполнением государственного гимна. По центральной площади прошли около 1,5 тыс. человек – военнослужащие соединений Приморской флотилии, морской авиации, береговых войск, женский сводный отряд центра связи Тихоокеанского флота, расчет Уссурийского казачьего войска, передает ТАСС.

Открывая торжества, участников и зрителей поздравил губернатор Олег Кожемяко. «75 лет назад завершилась самая страшная в истории человечества война. <…> Тысячи приморцев ушли на фронт добровольцами, жители края защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, штурмовали Берлин. <…> Война оставила след в жизни каждого», – сказал Кожемяко.

Колонну военной техники во Владивостоке возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве. По центральной улице прошли самоходные реактивные системы залпового огня «Град», ракетные комплексы «Бастион» и «Панцирь-С1». Впервые в параде приняли участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты танки Т-80БВ, а закрыли колонну техники раритетные машины лендлиза – американские «студебеккеры» и «виллисы». Всего в параде в столице ДФО было задействовано 57 единиц техники.

Парад прошел и в приморском Уссурийске – маршировали порядка 2 тыс. военнослужащих Восточного военного округа. «В парадном строю по центральной площади прошли расчеты Приморского общевойскового объединения, роты барабанщиков и выпускников Уссурийского Суворовского военного училища, штурмовой авиаполк «Нормандия – Неман», расчеты реактивной бригады, десантно-штурмовой бригады и бригады материально- технического обеспечения», – сообщила пресс-служба округа.

В механизированной колонне было более 100 единиц военной техники. Возглавила колонну полуторка – основной грузовик Красной Армии «ГАЗ-АА». Из современной техники – самоходные пушки «Гиацинт» и минометы «Тюльпан», ракетные комплексы «Штурм-С» и «Солнцепек». Музыкальное сопровождение было возложено на оркестр Уссурийского гарнизона.

На фронтах Великой Отечественной воевали около 200 тыс. приморцев, более 40 тыс. из них погибли. Приморский край стал воротами для поставок союзников по программе ленд-лиза: через Владивосток и Находку шли военная техника, продовольствие и медикаменты. За стойкость и отвагу приморцы были удостоены 230 тыс. боевых наград, среди приморских фронтовиков 104 Героя Советского Союза, 16 полных кавалеров ордена Славы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».