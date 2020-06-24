Мнение: Адвокат Ефремова продолжает “заботиться” о его посадке лет на 12 на общий режим – строгий сложновато

24.06.2020, 6:40, Разное

Сегодня сообщили, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. И забрали пожизненно права. Нет, нет и нет! Хронический алкоголизм удалось снять адвокату. Адвокат актера Эльман Пашаев, который делает все, чтобы Ефремов “искупил свои грехи”, сообщил, что эта информация не соответствует действительности. “Такой диагноз может стать приговором для водителей”, – говорит он. Нет, права у него останутся. На время заберут. Свободы не будет. Лет на 12. Но режим общий – строгий вряд ли удастся отстоять в суде. “Как оставить права?! – закричат люди. – Так эта хронь еще кого-то убьет”.

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, продолжает помогать ему сесть в тюрьму (в каждом интервью – новое откровение) – он, конечно, не мог не знать, что другой адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская (ныне отстраненная от дела) говорила РБК, что ее клиент выпил, получив известие о смерти близкого друга. Но Пашаев сказал следующее сегодня: “Ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине… Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии”. Мужчина попросил Ефремова съездить в клинику, поскольку сам он не мог выехать с территории Украины из-за закрытых в связи с коронавирусом границ. Но Ефремов в этот день напился – и в клинику, похоже, не попал. Там его не видели. В общем, тяжелая история – переживал.

История вообще очень странная. 15 лет было Эльману Пашаеву, когда такой же запойный пьяница сел невменямым за руль и убил всех его близких – умерли отец, мать, два брата. Вы думаете, такое забывается? Нет, остается навсегда. Пьяный водитель остался жив… и на свободе. Он больше не нужен Пашаеву. Есть Михаил Ефремов. Пашаев сам нашел его в первый же день. И с первого дня представляет его интересы. За деньги. Хотя мог бы и бесплатно ради такого важного дела.

В настоящий момент Эльман Пашаев делает все, чтобы Ефремов сел не условно, а очень надолго. Он потребовал, к примеру, чтобы актер не предлагал родственникам погибших никаких денег. Пашаев: «Я намерен жестко и конкретно поговорить с Михаилом Ефремовым по этому вопросу. Сколько суд решит, столько мы и возместим. Не больше”. Также адвокат заявил: «Не будем бегать за семьей погибшего. Хватит с них. И унижаться не будем». Простая сельская семья, уточняет он, деньги им нужны. Михаил Олегович страдает, хотел дать денег сейчас и еще сколько присудит суд. Но теперь – ничего вообще, и говорить будем жестко, да.

Рассказал адвокат и о распре вокруг погибшего. «Там и гражданская жена хочет стать потерпевшей, и другие родственники, и соседи, и все кому не лень. Семейная борьба, всей толпой». Потом слова адвоката преподнесут в качестве слов не имеющего права говорить клиента. А он ведь молчит. Высказался «Нет больше никакого Ефремова» и молчит.

Пашаев уже готовит клиента к отсидке. «Он готов нести наказание, сидеть. Ни о чем больше говорить не может. Ничего не видит, не слышит. Каждый день живет с осознанием, что по его вине в ДТП умер человек. Я ему объяснял, пытался как-то успокоить, говорю: «Ты не убивец, для убийства есть отдельная статья. Преступление не умышленное». На этом комментарии адвоката обрываются, но подразумевается, видимо – умышленное, или не умышленное убийство, а все же убийство, хорошо, что ты готов нести наказание – и сидеть. Общий режим тоже обсудили. Строгий никто не даст, считает Пашаев.

Другие адвокаты актера, которых находили жена, дети в настоящий момент к делу касательства не имеют. Получит Ефремов, скорее всего, 12 лет общего режима со всеми отягчающими. Добровинский уже ведет переговоры с адвокатом актера. Вменяемым Ефремова уже признали. Адвокат присутствовал. Постарался. Помог, чтобы дело точно ушло в суд, а не упекли клиента в какую-то дурку на несколько лет. Тут ведь тяжелый случай – хорошего человека насмерть.

А Ефремов точно сам не понимает, что его ведут на заклание? Может, осознанно идет?!

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