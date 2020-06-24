Мнение: О цивилизованном разводе от Сбербанка России

24.06.2020, 6:35, Разное

Не о новых комиссиях за переводы внутри Сбербанка пойдёт речь. Хотя это свинство, конечно, вымарщивать процент за то, что прежде было бесплатным, под соусом общебанковских затрат на собственную IT-инфраструктуру.

Короче, речь пойдёт – уже идёт! – о самом сладком для любого топа явлении делёж активности и бонусов.

Сбербанк и «Яндекс» решили разделить совместные компании: интернет-холдинг получит бизнес интернет-торговли, банк — «Яндекс.Деньги». Кроме того, Сбер получает опыт…

Партнерские отношения «Яндекса» и Сбербанка начались в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании, которая давала право блокировать сделки по консолидации 25% компании в руках одного владельца. В 2013 году компании создали совместное предприятие «Яндекс.Деньги», в котором Сбербанк получил 75% – 1 акцию, а «Яндекс» — 25% плюс одну акцию. Теперь эта история заканчивается, похоже. И не самым лучшим образом.

В 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Банк вложил в компанию 30 млрд руб. и получил 45% СП, еще 45% остались у «Яндекса», а оставшиеся бумаги были зарезервированы под опционные программы для сотрудников.

На момент сделки партнёры оценили всю компанию в 60 млрд руб. «без учета будущей синергии». Целью СП было «построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon», говорил Герман Греф в 2018 году. Тогда же «Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру».

Но – не сошлись характерами. Так, чистый убыток «Яндекс.Маркета» за три месяца сотрудничества со Сбером, за первые месяцы 2020 года составил 2,7 млрд руб., а прибыль«Яндекс.Денег» — около 450 млн руб.©

Ещё в 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Банк вложил в компанию 30 млрд руб. и получил 45% СП, еще 45% остались у «Яндекса», а оставшиеся акции были зарезервированы под опционные программы для сотрудников. На момент сделки партнеры оценили всю компанию в 60 млрд руб., «без учета будущей синергии»…

Кажется, компания оказалась переоценена, и сильно.

Из материалов «Яндекса» следует, что чистый убыток «Яндекс.Маркета» за три месяца 2020 года составил 2,7 млрд руб., а прибыль «Яндекс.Денег» — около 450 млн руб. Летом 2019 года отношения между партнёрами по антияпонской коалиции складываются непросто — они начали обсуждать сценарии развода, параллельно подыскивая запасные варианты раздела «имущества».

При этом нельзя забывать, что когда 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», банк вложил в компанию 30 млрд руб. И прогадал. Из материалов «Яндекса» следует, что чистый убыток «Яндекс.Маркета» за три месяца 2020 года составил 2,7 млрд руб., а прибыль «Яндекс.Денег» — около 450 млн руб. То есть, фирменных джинсов не получилось.

Сложно сказать, почему так вышло. Возможно, роковую роль сыграла непреодолимая разница корпоративных культур. Как бы то ни было, Сбербанк теперь ищет новый маркетплейс и ведёт переговоры о покупке около 30% в Ozon, одном из основных конкурентов «Яндекс.Маркета», тогда как Яндекс пытается найти 800 млн долл. для инвестиций и продаётся прямым конкурентам зелёного.

Чья стратегия окажется в итоге выигрышной, покажет время (если покажет).

Но пока понятно одно – затея не удалась. Одной из причин развода стало недовольство темпами развития «Яндекс.Маркета», а также рост конкуренции между экосистемами Сбербанка и «Яндекса». Что вообще-то означает полный провал менеджмента.

Соответственно, возникает вопрос: а кто оплатит Сбербанку улыбку и потери? Или опять потеряют миноритарные акционеры и частные вкладчики?