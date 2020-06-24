 

Певица Натали рассказала о смерти своего отца

24.06.2020, 6:09, Разное

Российская певица Натали пояснила о трагедии в своей семье. В возрасте 70 лет скончался ее отец, в его честь на своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала трогательное видео, сопроводив его соответствующим комментарием.
По словам исполнительницы, ее отец, Миняев Анатолий Николаевич, был превосходным спортсменом, организатором и садоводом. Юбилей он отпраздновал в феврале. Похожую запись в своем профиле оставил младший брат Натали Максим. Всего у покойного было три ребенка.

Стоит отметить, что образ певицы Натали в мае кардинальным образом изменился, что без восторга восприняли ее поклонники. Так, у исполнительницы появился лишний вес и многие заподозрили ее в пластике лица. Однако Натали отвергла все нападки, заявив, что никогда не обращалась за медицинской помощью.



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