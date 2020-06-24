 

Психолог озвучила вероятную причину развода Кристины Асмус и Гарика Харламова

24.06.2020, 6:09, Разное

Семейный психолог и преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова пояснила о вероятной причине развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, а также других звездных пар. Она считает, что многим семьям не удается справиться с т.н. третьим кризисом.
Наталья Панфилова отметила, что существуют три кризисных периода, угрожающих любому браку. С первым кризисом можно столкнуться в первый год, в это время пары «притираются» друг к другу. Второй кризис наступает через три года в браке, когда супруги находят «минусы» друг у друга. Третий кризис психолог назвала самым опасным, он связан с тем, что пары начинают считать, будто брак и отношения себя изжили.

Именно последний кризис мог привести к развалу брака Кристины Асмус и Гарика Харламова, поскольку вместе они прожили почти восемь лет, отметила Наталья Панфилова. Также этот кризис могут усугублять «внеплановые» кризисы, связанные с родом деятельности артистов, например, участие в громких проектах, способных изменить отношение к семье.



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