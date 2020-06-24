Мнение: Пластмассовые медали

24.06.2020, 6:06, Разное

Помнится во время оккупации Крыма и Севастополя Украиной, над ВМСУшниками потешались в том числе и потому, что они носили пластиковые погоны, который дополнял распространенный в те годы термин "сукроп" (с украинскими погонами), которым в городе презрительно называли ВМСУшников.

Нашел тут на Сев.Инфо некротему (2007-2008 года) про "сукропов", аж ностальгия взяла. Я как раз в 2008-м году начал модерировать раздел политика на главном городском форуме.

Здрсте Вам! Москали г.Севастополя и обширных его окраин. Судя по настроениям царящим на этом форуме конструктивной беседы у нас не выйдет, поэтому позвольте тупо насрать Вам в душу: Хочу сразу оговориться, живу я не в Севастополе, но с 1991 по 1996 учился в ЧВВМУ/СВМИ им.Нахимова. После выпуска служил на ДКВП Донецк(Новоозерное) командиром БЧ-2. Участвовал и в учениях и даже на парад сходил (классно тогда НУРСами жахнули) Иными словами, знаю о службе не по-наслышке. И сталкивался с ВМСУ 10 лет, пока не уволился по собственному желанию после очередного сокращения: По существу вопроса о сути ВМСУ и Ваших нападок на эту контору хочу ответить крылатой фразой: "…не стреляйте в пианиста, он играет как может!!!" Ну и что , что получается коряво, кому не нравится – нах из зала!

По-поводу Ваших нападок и оскорблений в адрес выпускников СВМИ-очень простой ответ: ребята получили нормальное высшее образование и распорядятся им как захотят. Все зависит от человека. В свое время я тоже сделал выбор не в пользу служить, и теперь мой дневной доход значительно превышает месячную зар плату какого-нибудь кап2ранга. По-поводу коэффициента интеллекта IQ этих парней, могу заметить , что он явно выше, чем у многих писак на этом форуме. Общий стиль, глубина мысли и форма изложения соответствуют уровню побитых климаксом и маразмом бабушек-адмиральш-пикетчиц на пл. Нахимова. Эту дрянь еще не соскаблили с площади?

Кстати, я слышал Вам не нравится НАТО-да Вы им пользоваться не умеете 😀 Глупые, недалекие люди! НАТО-это прежде всего деньги, рабочие места, и как следствие улучшение жизненного уровня в населенных пунктах недалеко от баз! В Юго-Восточной Азии страны этого региона просто дерутся за право иметь иностранные базы на своей территории. Вы же отмахиваетесь от них, как от прокаженных! Вам не нужны деньги, или Вы безумно богаты, чтобы не обращать внимания на такие мелочи? Думаю, нет, Вы просто зациклились на размахивании флагами совковых фасонов и умирающих имперских амбициях! Вы глупы, смешны и нелепы! Еще Вы очень злы, но это от бессилия что-либо изменить в стремительно меняющемся Мире. Мне очень жаль Вас, варварЫ!!!

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NaSa:

При всем понимании происходящего позиция у меня бескомпромиссная и обсуждению не подлежит. Да, одни мудаки подложили всем нам свинью, а расплачиваться будут люди. Украина должна осознать, что прихватила эти земли не по праву и использовать их против России никто не позволит. Ну ладно бы просто прихватило, так страной же управляет кучка откровенных врагов России. Так что ребятки, как говорится "мы за ценой не постоим" и лично я готов на все, чтобы защитить свою страну и свою Родину от тех марионеточных ублюдков, которые восседают в кукуеве. Да, часть Украины это наши братья, с ними мы бы нашли общий язык. Был бы Севастополь украинский, стоял бы флот российский, были бы вмсу, не было бы промывания мозгов, был бы везде нормальный русский язык, кому надо балакайте на дерьмове и жили бы все в мире и согласии.

Но увы и ах, если наступит час Ч, когда украина зарвется, когда терпение людей иссякнет, может быть война. Враждебный режим естественно пошлет сюда наших братьев ( ну как хохлов в митровице подставили ). Но мы на своей земле, здесь умирали наши предки, нам отступать некуда.

Так что ребятки, болтовня на форуме вещь полезная, но все же не стоит забывать, что все мы сидим на пороховой бочке и не дай бог каждому придется выбирать с кем он будет. Я свой выбор давно сделал. Все прекрасно понимаю, но за свой город и свою страну готов буду убивать и умирать.

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Golddark:

Долго читал и пытался вникнуть в позицию Украины в вопросе Севастополя и отношения с Россией. Получалось вот что: (многа букав)

– Мы признаем, что ваши деды и прадеды проливали кровь за эту землю, но нам ее подарили (спорный вопрос но это спору на многие месяцы) и теперь она наша.

– Мы признаем, что вместе с землями нам были подарены и люди там проживающие (было бы смешно, если бы не было так грустно) и тепеь они живут на нашей земле и обязаны подчиняться нашим законам.

– Мы признаем, что нам плевать на их историю и русские корни, плевать на-то что они не хотят быть украинцами и что жаждут вернуться в Россию и если им так хочется пусть убираются.

– Мы признаем то нам плевать на то, что они не желают убираться по причине того что это их город их родина, та родина была нам подарена и теперь она наша.

– Мы признаем, что тех, кто останется, мы лишим возможности слышать русскую речь и говорить на ней, НАСИЛЬСТВЕННО!

– Мы признаем, что хотим убрать все российскую символику, заменив ее украинской ну или Американской.

– Мы признаем что НАТО это хорошо, признаем что Америка это наш брат и мы будем просит этого брата защитить нас от злой России.

– Мы признаем, что НАТО напало на Югославию и Ирак, нарушим их право на независимость и суверенитет, лоббируя исключительно свои интересы, мы же не дураки, но вслух мы будем говорить лишь о том, что НАТО просто устанавливало демократию.

– Мы признаем, что не видим угрозы в том, что на нашей земле будут находиться НАТОвские войска, которые на данный момент объективно мощнее, чем войска Российской федерации.

– Мы признаем, что случись чего, не сможем погано тявкать в сторону Америки, так же, как мы тявкаем в сторону России, бо сразу получим по зубам и лишимся денег и положения, но мы с этим согласны ведь мы насрем России.

– Мы признаем, что понимаем что, противится украинизации именно жители Севастополя, но вслух говорим, что это маразматические пенсионеры и представители русских блоков, а жители Севастополя все хотят в НАТО и любят своего мэра. А те, кто не любит мэра и не хочет в НАТО, тем промыли мозги Русские СМИ. Поэтому они не видят, как мы прекрасно живем в нашем городе с мощнейшей экономикой, с мудрейшими политиками, где даже последний бомж может позволить себе однокомнатную квартиру, где совершенно не ущемляются права нацменьшинств. Ведь в у нас нацменьшинства это Татары, «А русские!?» спросите вы? А мы ответим: «Кто такие русские? В Украине все украинцы!»

– Мы признаем, что мы мстим, России за все плохое, что она нам сделала, или хотела сделать, а если она нам такого ничего не делала, мы высосем что-нибудь из пальца, назовем это национальной идей, и будем сажать, всех кто скажет: «Вы чего дебилы это же полный бред!»

– Мы признаем, что Севастополь это город Русской славы, но вслух будем говорить, что все, что подарено нам, станет городом Украинской славы и не важно, что это абсурд.

– Мы признаем, то хотим переименовать все улицы именами людей, чьи поступки ни в какой сравнение не идут с делами тех людей, чьими именами они названы, но нам на это плевать, мы раздуем дела бендеровцев до спасения галактики и уменьшим дела россиян до разбили какую-то там малоизвестную шайку фашистов.

– Мы признаем, что наши офицеры принимали присягу ВТОРОЙ РАЗ ДРУГОМУ ГОССУДАРСТВУ! И не считаем этот поступок позорящим мундир и честь офицера, если будет надо, они еще и Америке присягнут, вы только скажите когда, они прогнуться, не волнуйтесь, это лучшие наши люди, лучше них никто не умеет прогибаться.

– Мы признаем, что ведущей морской державой нас может назвать только идиот, но, к сожалению, наш министр обороны сказал, что мы именно такая держава, а значит, все идиоты автоматически становятся министрами обороны. Не удивляйтесь, у нас всегда так.

– Мы признаем, что почти половина населения Украины говорит на русском, но мы скажем, что это чуть меньше 25%, которые с каждым годом уменьшаются.

– Мы признаем, что фильмы на украинском уменьшают прибыль кинопрокатчиков, но национальная идея вообще абсурдная штука.

– Мы признаем что понимаем почему Россия считает Севастополь своим городом, но вслух скажем что понятия не имеем о чем речь это наш подарок и мы можем подарить его кому хотим, да хоть Америке.

– Мы признаем, что если в Севастополь встанет флот НАТО, то город превратится в один большой развлекательный центр, с макдональсами, публичными домами, казино и прочими строениями, предназначенными не для жителей, а для морячков, но мы гордо назовем это новыми рабочими местами, а превращение героического города в свалку мы назовем экономическим развитием города.

– Мы признаем, что готовы лизать зад нашему президенту со всем рвением, но если вдруг президент изменится, а с ним изменится и курс страны например в сторону Китая, мы тоже сменим курс и переправим всю НАШУ БОГАТУЮ УКРАИНСКУЮ ИСТОРИЮ под нужные веяния, обязательной найдем, чо у нас Китайские корни.

– Мы признаем, что наши новоявленные герои это убийцы и насильники, но ведь они убивали и насиловали только неправильных людей, а в нашей стране это всегда в почете.

https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=22&t=35614&sid=e7f4cfeca7ab02124e940164931fa928 – цинк

Многие вещи остались весьма акутальными в этом "стремительно меняющемся мире".