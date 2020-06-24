Разлив нефтепродуктов из танкера Delfi. “Некое пятно” распространилось на акваторию нескольких пляжей Одессы

24.06.2020, 5:30, Новости дня

23 июня депутат городского совета Одессы Александр Захаров опубликовал в Facebook фотографии пятен, похожих на следы нефтепродуктов, вытекающих из затонувшего в Одессе танкера Delfi.

“Вторник, 23 июня, 15.00, Одесса, [пляжи] “Отрада”, “Дельфин”… Что это? Остатки масел, солярки, сорбенты, которые “осели” на дно? Прямиком в “Отраду”… На ветровую тень не похоже никак”, – написал депутат.

Вторник, 23 июня, 15-00, Одесса, Отрада, Дельфин… Спасибо, Администрации портов… Что это? Остатки масел, солярки,… Posted by Олександр Захаров on Teisipäev, 23. juuni 2020

Как видно на снимках, пятно растекается в сторону пляжа “Ланжерон”. Оно, по предварительным результатам забора проб воды, не является шлейфом из нефтепродуктов, заявили пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Повреждения защитных бонов и факта возможного выброса нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi не установлено, визуальных следов загрязняющих веществ на побережье не обнаружено, вода в прибрежной акватории чистая. С помощью квадрокоптера установлено наличие затемнения воды, которое является шлейфом естественного происхождения”, – сообщили в прокуратуре после выезда к месту крушения судна.

В комментарии, обнародованном “Думской” в Telegram, исполняющая обязанности директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одессы Валентина Дацюк сказала: “С помощью дрона мы увидели некое пятно. Говорить о том, что оно [состоит из] нефтесодержащих продуктов, либо это шлейф природный – видите, есть волнение на море, – преждевременно”.

По ее словам, “в точках определения пятна” отобраны пробы, по результатам которых станет известно, о каком загрязнении идет речь.

О том, что из затонувшего танкера выливается топливо, стало известно 21 июня. Причиной в облгосадминистрации называли повреждение боновых заграждений. Их, по сообщению ОГА, восстановили в тот же день.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Вечером 20 ноября из-за непогоды танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма не удалось этого сделать. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило.

Трое моряков с танкера – граждане Украины, их эвакуировали 22 ноября. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии танкера Delfi.