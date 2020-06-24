 

Мнение: Настоящий буйных мало…

24.06.2020, 5:25, Разное

В канун голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России обратил внимание, на любопытную, на мой взгляд, деталь – тишина! Не в смысле отсутствия звуков "большого города", а в смысле отсутствия уличной активности различных групп граждан, как гриться с "повышенной социальной активностью".

Не ходят по улицам столицы толпы с плакатами, мешая проезду автотранспорта. Не собираются покричать в мегафон на площадях и скверах о сильно у них наболевшем, никто не толпится у станций метро с флагами разных объединений и листовками-газетками.

Не хочу стяжать почетное звание "капитана очевидности", но, думаю взяд ли я ошибусь если скажу, что основной причиной такой тишины являются последствия разбушевавшейся в наших краях пандемии всем известного вируса, борьба с которым потребовала отказаться от желания собираться больше, чем по трое :)) массовых мероприятий, в том числе, конечно и политического свойства.

При этом, чтобы мотивировать отказ от желаний побродить(постоять) по столице кучками с фагами, плакатами и мегафонами, приняли соответствующие указы, несоблюдение которых ведет прямой дорожкой к административному кодексу и разным наказаниям, не сильным, но довольно неприятным…

Настолько неприятным, что даже тем отчаянным, вечным оппозицонерам всему и вся и то, судя по всему, желание напрочь отбили. Ищеб! Ведь заработать штраф нынче за невыпольнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возниковения, как плюнуть. И как пел В.Высоцкий "буйных мало"… и тишина.

Я буду наслаждаться тишиной… А кому есть что выразить, так участки скоро откроют – выражайте 😉

Источник: Достало



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