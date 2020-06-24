 

Болтон заявил о готовности дать показания в Конгрессе против Трампа

24.06.2020, 4:53, Новости дня

Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил в интервью телекомпании Fox News, что готов дать показания в Конгрессе относительно попыток Дональда Трампа добиться помощи от властей КНР в переизбрании на второй срок.

«Все мы, кто был на этой встрече, могли бы дать показания под присягой. Я тоже рад был бы сделать это», – приводит ТАСС ответ Болтона на вопрос ведущего телекомпании относительно заявления представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США назвал «абсолютной неправдой» утверждения Болтона о том, что Трамп якобы просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь переизбраться на пост президента.

«Это мои воспоминания, но я считаю более важными воспоминания китайской стороны», – подчеркнул бывший помощник президента США по нацбезопасности.

Ведущий также поинтересовался у Болтона, обсуждал ли он этот вопрос с членами американской администрации во время своей службы в Белом доме. «У меня было несколько разговоров по этой теме с членами Национального совета по безопасности», – указал Болтон. Он также отметил, что высказывал свои соображения по этому вопросу юрисконсульту Белого дома, а также министру юстиции.

В своих мемуарах бывший советник президента США также раскрыл мнение главы американской администрации о Си Цзиньпине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно извратил Болтон в своем описании деятельности Трампа.



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