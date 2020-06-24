Визит президента Польши в США: сотрудничество на фоне критики

24.06.2020, 4:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду встречается в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой – первым зарубежным лидером, приехавшим с столицу Соединенных Штатов после длительного периода ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Как сообщили журналистам на предваряющем этот визит брифинге сотрудники администрации США, общавшиеся с прессой на условиях анонимности, визит будет посвящен дальнейшему продвижению американо-польского сотрудничества в военной, торговой и энергетической областях, а также в сфере телекоммуникаций.

В частности, по словам высокопоставленных сотрудников Белого дома, Польша является «образцовым партнером» США в сфере военного-технического сотрудничества, где странами реализуется более 120 различных сделок на сумму около 15,6 млрд долларов, в том числе – участие Варшавы в программе создания истребителей F-35, закупка Польшей систем ПВО Patriot и HIMARS, а также высокоточных крылатых ракет JASSM и противотанковых ракетных комплексов Javelin. США готовы поставлять Польше – своему союзнику по НАТО –«новейшее оборудование для имитации военных действий в ходе учений», и уже реализуется сразу несколько инициатив по укреплению военного присутствия США на польской территории.

Администрация США отмечает усилия Варшавы по уменьшению зависимости от поставки энергоносителей из России и расширение сотрудничества с Вашингтоном в этой сфере – в частности, закупки Польшей сжиженного природного газа в США. Как сообщили сотрудники администрации, имеется взаимопонимание между США и Польшей в сфере использования формата связи 5G.

Совместные вклады США и Польши в «Инициативу трех морей», которую Белый дом противопоставляет таким международным клубам, как продвигаемый Китаем «Один пояс – один путь», помогают объединять усилия стран центральной и восточной Европы для обеспечения регионального роста и инвестиций в инфраструктуру.

Чиновники сообщили, что объем торгового оборота между США и Польшей достиг в 2019 году 14,3 миллиарда долларов, то есть вырос примерно на 50% с 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.

Критика визита: демократы в Конгрессе и правозащитники

В то же время, визит польского президента в Вашингтон вызвал критику в Конгрессе США и у некоторых правозащитных организаций.

В частности, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократ от Нью-Йорка Элиот Энгел за неделю до визита Анджея Дуды в Вашингтон опубликовал заявление, в котором призвал Дональда Трампа «немедленно отменить визит» польского лидера, обвинив президента Польши в демонстрации «авторитарных тенденций»:

«Президент Дуда и его партия “Право и справедливость” подорвали судебную систему Польши, расставили сторонников партии на влиятельные посты в армии, и саботируют независимость средств массовой информации. Кроме того, президент Дуда и его партия пропагандируют ужасающие гомофобные стереотипы и проводят политику, противоречащую правам человека и ценностям, которые Америка должна стремиться поддерживать».

Элиот Энгел также указал на то, что Анджей Дуда приглашен в США всего за несколько дней до президентских выборов в Польше, на которых он добивается переизбрания.

Анджея Дуду раскритиковала и правозащитная организация Freedom House, базирующаяся в США. Желике Саки, директор по европейским и евроазиатским исследованиям этой организации, заявила в специально выпущенном пресс-релизе: «Мы обеспокоены тем, что визит (Анджея Дуды – ред.) в Белый дом является сигналом политической поддержки кандидата, в чьей кампании использовалась гомофобная и антисемитская риторика. Делать из меньшинств “козла отпущения” – это опасная стратегия, и президенту Соединенных Штатов ее следует осуждать, а не поддерживать».