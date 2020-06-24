Первичные выборы в Нью-Йорке, Вирджинии и Кентукки: результаты станут известны через несколько дней

24.06.2020, 4:50, Новости дня

Избирателям в Луисвилле, втором по величине городе штата Кентукки, пришлось ждать до полутора часов, чтобы проголосовать. Однако, главным препятствием, с которым столкнулись избирательные комиссии и здесь, и в Нью-Йорке, оказалось голосование по почте: в этом году, благодаря пандемии COVID-19, оно приобрело особую популярность среди избирателей. По этой причине окончательные результаты праймериз по выборам в Конгресс и здесь, и в штате Нью-Йорк будут подведены только через нескольких дней.

Главной интригой на праймериз Демократической партии в Кентукки и Нью-Йорке стали два молодых кандидата афроамериканского происхождения, которые бросили вызов представителям истеблишмента в борьбе за выдвижение на выборы в Конгресс.

В Кентукки действующий конгрессмен Чарльз Букер соперничает на праймериз с Эми МакГрат, бывшей летчицей-истребителем авиации Морской пехоты, а в Нью-Йорке новичок в политике, афроамериканец Джамаал Боуман противостоял политическому тяжеловесу, председателю Комитета по иностранным делам в Палате представителей Элиоту Энгелу.

Митч Макконнелл – лидер большинства в Сенате США – легко выиграл праймериз среди республиканцев. В ноябре ему предстоит сразиться за место в Сенате с кандидатом от демократов – Букером или МакГрат. Макконнелл часто становится объектом критики демократов за поддержку, которую тот оказывает президенту Трампу и продвижение консервативных кандидатов на судейские должности.

В Вирджинии Дэниел Гэйд легко выиграл республиканские праймериз. В ноябре ему предстоит сразиться за место в Сенате с действующим сенатором-демократом Марком Уорнером, который, как предполагают наблюдатели, скорее всего будет переизбран. А за место в Палате представителей сразятся республиканец Скотт Тейлор и конгрессвумен-демократ Элейн Луриа.

Голосование по почте означает, что подсчет голосов займет длительное время, и окончательные результаты выборов будут оглашены только через несколько дней. Члены избиркомов уже предупреждают, что в том случае, если много избирателей решат проголосовать по почте на президентских выборах, то их окончательные результаты будут подведены тоже только через несколько дней.

К середине дня в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс поступило около 150 жалоб, в основном на то, что избиратели не получили ранее запрошенные открепительные удостоверения, и на позднее открытие избирательных участков.

В связи с тем, что большое количество избирателей проголосовало по почте, избиркомы двух крупнейших округов Кентукки, Джефферсон и Файетт, не планировали публиковать предварительные результаты сегодня вечером. Обычно в Кентукки по почте голосуют 2% избирателей. В этом году ожидается, что таким образом проголосовали более 50% избирателей. В минувшее воскресенье в избиркомы по почте было возращено более 400 тыс. бюллетеней. Ожидается, что окончательный подсчет будет завершен к 27 июня.