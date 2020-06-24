Мнение: Выползень против Робота

24.06.2020, 4:35, Разное

Питерская блогерша Корпускула, похоже, лучше всего выразила наползающее, как черный туман, настроение тотальной безнадежности и упадка, которое постепенно охватывает каждого мыслящего человека на фоне завтрашнего фальшь-парада, идиотского голосования за идиотские поправки и всеобщего короно-безумия, которое явно слишком заманчиво, чтобы его просто забыли как страшный сон.

“Я так понимаю, что на следующий день после принятия поправок, а их, конечно, примут по-любому, даже если все будут против, сразу же начнется “вторая волна коронавируса”. Всем немедленно разойтись по домам, больше одного не собираться, в метро по паспорту, в булочную по предъявлению разрешения Роспотребнадзора. Есть гречу и смотреть телевизор, где вам расскажут, как всё хорошо.

А у нас и так всё хорошо, Наш только что в телевизоре сказал”.

Что прежде всего питает мрачные подозрения? Мысли о собственной неполноценности, прежде всего. Как там пели в “Интернационале”? “Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой”. Мы, к сожалению, под эту строчку не подпадаем – освобожденье от карантинных держиморд нам дали, а не мы взяли. Просто повезло – столкнулись два дебила, Путин и робот Собянин. Взбесившийся робот хотел, чтобы все сидели по клеткам, а наш Подкустовый Выползень был против, но не потому, что он за свободу, а только потому, что ему жутко хотелось своих дебильных Поправок. В итоге Выползень победил Робота – а нам вышло послабление. Но это лишь из-за того, что две силы Мрака, Хищник и Чужой, ситуативно оказались против друг друга.

Но после 1 июля у них исчезнет повод для ссоры. И их интересы снова станут объективно совпадать – выраженные в коротком лозунге “всех загнать под шконку”. Общество уже показало, что оно слишком апатично, атомарно и безвольно – из него можно вить веревки. Что ж, их и начнут вить – права Корпускула.