 

Мнение: В окружении ненависти

24.06.2020, 4:25, Разное

Помятник генералу Конфедерации Роберту Ли в Ричмонде.
Несмотря на все попытки и расписанный постамент, снять его пока у протестующих не получается даже при поддержке губернатора штата.
Судья наложил запрет на снос, а мэрия города заявляет, что не может идти против постановления суда.
Поэтому несмотря на волны ненависти, генерал Ли возвышается посреди моря надписей и оскорблений в свой адрес.

Источник: Colonel Cassad



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