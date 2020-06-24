Личное: Доцеловались!

24.06.2020, 4:20, Разное

Отец погибшей Насти Тропицель обвинил в её смерти бойфренда.



Фото: Соцсети

Пожалуй, приведу обращение отца к парню:

Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза. И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь.

Я очень сочувствую горю отца.

Сочувствую и понимаю: человек склонен искать виноватых в смерти близких. Это — нормальная и самая, как мне кажется, распространённая реакция на огромное горе.

Однако моё сочувствие не помешает мне сказать правду.

Настя была ужасно воспитана и избалована, не ставила ни во что родителей, жила, как ей вздумается, нигде не училась.

То, что она разбилась на мотоцикле где-то на Бали, — вполне предсказуемый результат её образа жизни.

Когда мне было 18 лет, я вставала в 6:30 утра, шла в качалку, а после ехала на маршрутке в университет.

Когда мне было 18 лет, слово родителей было для меня законом, который я и подумать не смела преступить. Я слушала мать и отца и делала без разговоров то, что они считали нужным.

Ветер свободы не дул мне в жопу. В свои 18 лет я сидела жопой в библиотеке, а не на мотоцикле.

Чтобы обложить матами отца на всю страну, как это сделала 18-летняя блогерка Настя? Да мне это и в голову прийти не могло!

https://t.me/lenamiro/6436

В 18 лет у меня была крайне невысокая степень свободы. Чем это обернулось? Тем, что в свои 38 лет, у меня — наивысшая степень свободы.

Я хорошо училась. Не попадала в дурацкие истории. Не пробовала марихуану, как это делали подростки, воспитание которых было пущено родителями на самотёк. Мои родители под меня не прогибались и не ставили меня на божничку, и, как следствие именно такого воспитания, я теперь живу хорошо.

Сейчас это модно — выполнять любую прихоть диточки. Захотела пожить на Бали? Езжай! Не хочешь учиться? Не учись!

Да что это, вообще, такое?! Что за дебильная семейная дерьмократия?!

Что это за мода на матерей-подружек и на отцов-слабаков, которые настолько прогибаются под своих доченек, что последние шлют их на хер в прямом эфире?

Хотите знать, кто виноват в смерти Насти? Она сама и её родители, которые, судя во всему, зацеловали своё избалованное дитятко в жопу.

Доуговаривались. Допонимались. Доцеловались. До гробовой доски.

У вас есть дети? Как воспитываете?