Болтон объяснил свое увольнение с поста советника президента США

24.06.2020, 4:16, Новости дня

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступил с утверждением в интервью телекомпании Fox News, что якобы сам принял решение уйти в отставку из-за несогласия с Дональдом Трампом по вопросам внешней политики.

«Свое прошение об отставке я подготовил заранее. Постепенно это желание крепло и последней каплей стало намерение президента Трампа пригласить талибов (движение «Талибан» признано запрещенной в РФ террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) в Кэмп-Дэвид для подписания так называемого соглашения о мире в Афганистане. Я считал это плохим соглашением, полагал, что президент проводил неверную политику, а решение пригласить талибов в Кэмп-Дэвид – совершенно безответственным», – приводит слова Болтона ТАСС.

В своих мемуарах бывший советник Трампа также выразил уверенность, что глава американской администрации считал миссию США в Афганистане проваленной.

Напомним, Трамп уволил Болтона в сентябре 2019 года, подчеркнув при этом, что «категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации», поэтому «Белый дом более не нуждается в его услугах». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, за что Трамп уволил Болтона.

Напомним также, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».