 

Мнение: Время Путина…

24.06.2020, 4:00, Разное

Сегодня, когда Путин выступил с очередной раздачей плюшек населению России, казанские журналисты напомнили, что ровно 20 лет назад в этот день 23 июня начинающий президент прилетал в Казань на Сабантуй…

Помню я этот визит Путина в столицу Татарстана. Тогда он был еще пунктуальным.

А сегодня, обещанное на 15:00  обращение началось в шестом часу.

Но вот что интересно, судя по часам Путина на видеозаписи, выложенной на сайте Кремля, в 15 часов президент уже начал запись своего обращения.

Возможно, сделали несколько дублей, а потом выбирали лучший. А чиновничество и простые люди, видимо, терпеливо сидели у телевизоров и ждали слова президентского… Лучшим, похоже, оказался первый дубль.

Прослушал запись. Удивился, что Путин сказал, что коронавирус все еще очень опасен. Но если он так опасен, почему люди должны 1 июля подвергать себя риску заразиться?

Источник: Ирек Муртазин



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