Боровичи – город трудовой доблести

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24.06.2020, 3:54, Новости дня

В день голосования о поправках в Конституцию через неделю, то есть 1 июля, РФ примет решение о присвоении звания "Город трудовой доблести". Это промышленные центры, которые в годы Великой Отечественной обеспечивали фронт военной техникой и продовольствием. Сегодня рассказ о городе Боровичи, где в годы войны разместили 20 госпиталей.

Город-госпиталь — так называли Боровичи в Великую Отечественную. До 41-го года райцентр в Ленинградской области насчитывал примерно 40 тысяч населения. Оказавшись рядом с передовой, стал практически центром медицины Волховского фронта.

"Сам хирург Вишневский оперировал здесь в госпиталях и писал в дневнике: здесь у меня сердечные раненые. Завтра еду в Боровичи. Боровичи подлинный город-госпиталь. Их здесь 22", — рассказывает Ирина Столбова, заведующая Боровичским филиалом Новгородского музея-заповедника.

За годы войны здесь вылечили 70 тысяч солдат — то есть, по сути, население двух Боровичей. "Госпиталь на каждом шагу" — так говорили про этот город. Главный хирург Красной Армии Николай Бурденко, приехавший с инспекцией и увидевший самоотверженный труд врачей, приказал вынести благодарность хирургам. Кстати, большинство госпиталей здесь были хирургические — специализировались на лечении раненых в голову, в бедро, в крупные суставы, в грудь, в живот. Впрочем, для красноармейцев работники госпиталей становились не просто врачами, но друзьями, теми, кто поддерживал, поднимал боевой дух и, как сказали бы сейчас, "мотивировал" на жизнь. Вот такие письма с фронта были не редкостью.

"Я как сегодня вспоминаю день, когда меня привезли к вам и первую встречу с вами. Уверяю вас, товарищ врач, вспоминаю вашу заботу. Беспощадно буду бить немецких оккупантов. Пока не один человек в нашей стране не станет свободным", — читает письмо фронтовика Ирина Столбова, заведующая Боровичским филиалом Новгородского музея-заповедника.

Но не только госпиталями прославились Боровичи в годы войны. Вся промышленность города перешла на выпуск оборонной продукции. Деревокомбинат изготавливал приклады для оружия, катки для аэродромов, сани. Артель "Цветметштапм" — корпуса мин и ручных гранат, артель "Металлист" — предохранители для мин, ликеро-водочный завод — зажигательные смеси. Крупнейшее предприятие — комбинат огнеупоров "Красный керамик", который сначала эвакуировали на Урал, но затем вернули — только в 43-м выпустило 95 тысяч тонн огнеупоров.

"Во-первых, встали за станки женщины, а во-вторых — дети. Лет эдак с 14. История такова, что огнеупорное производство — это штука тяжелая и женщины на многие виды работ до войны брали неохотно. Одна из самых тяжелых профессий — это "садчица". Что такое садка — там огромная температура это люди, которые перекидывают тонны огнеупора за смены. Причем при огромной температуре", — поясняет Евгения Дронникова, директор музея Бровичского комбината огнеупоров.

Так что в ближайшие дни Боровичи поборется за звание "Город трудовой доблести" наряду с такими гигантами, как Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород. И ему есть, что заявить о себе — хотя бы то, что на одного жителя этого небольшого райцентра приходилось несколько спасенных солдатских жизней — город сделал все от него зависящее, чтобы Красная Армия совершала свой подвиг.



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