 

Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

24.06.2020, 3:54, Новости дня

В интервью телекомпании Fox News бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что принял решение уйти в отставку после того, как глава американской администрации Дональд Трамп выдвинул идею пригласить представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

При этом Джон Болтон уточнил, что прошение об отставке он подготовил заранее, и постепенно это желание крепло. "Последней каплей стало намерение президента Трампа пригласить талибов в Кэмп-Дэвид для подписания так называемого "соглашения о мире в Афганистане". Я считал это плохим соглашением, полагал, что президент проводил неверную политику, а решение пригласить талибов в Кэмп-Дэвид — совершенно безответственным", — цитирует его высказывание ТАСС.

Как сообщалось, мирное соглашение между США и талибами было подписано в столице Катара Дохе 29 февраля 2020 года. Достигнутая договоренность предполагает, что к маю 2021 года США могут полностью вывести войска из Афганистана. Операция Соединенных Штатов в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

Джон Болтон был отправлен в отставку с поста помощника президента США по национальной безопасности в сентябре минувшего года. Его скандальные мемуары "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", содержащие весьма негативные оценки деятельности президента Дональда Трампа, вышли в свет во вторник, 23 июня.



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