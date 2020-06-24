Болтон обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях

24.06.2020, 3:48, Новости дня

Глава американской администрации Дональд Трамп использовал полномочия президента США, чтобы добиться от украинских властей содействия своим личным политическим целям, сообщил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News.

«Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал на Украине властные полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям», – приводит слова Болтона ТАСС.

«Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента. Но демократы, добиваясь импичмента Дональда, взяли на вооружение стратегию, которая явно вела к неудаче, поскольку они преследовали прежде всего свои узкополитические цели», – сообщил Болтон.

Напомним, Болтон сообщил в своей книге, что расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине якобы стало «навязчивой идеей» для главы американской администрации Дональда Трампа.

Бывший советник Трампа также утверждал, что Трамп якобы неоднократно требовал от официальных лиц перестать помогать Украине «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «рычага давления»для проведения расследования в отношении Байдена.

В сентябре 2019 года демократы в Конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампа, утверждая, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Подконтрольный республиканцам Сенат оправдал Трампа.

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