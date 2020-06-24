 

Корниенко: Запись разговора с Арахамией была смонтирована

24.06.2020, 3:45, Новости дня

Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко опубликовал 23 июня в Facebook объяснения его неформального разговора с главой фракции в Верховной Раде Давидом Арахамией, в котором они обсуждали народного депутата Ирину Аллахвердиеву. 

“Во-первых, запись была смонтирована, соответственно, фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей, в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения”, – отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что отношения в партии, независимо от статуса депутатов, гендера и пола, примерно одинаковы.

“Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело”, – заявил председатель “Слуги народа”.

Розумію, що багатьох обурила розповсюджена телеграм-каналами наша розмова з Давидом Арахамією у Миколаєві. Тому змушений…

Posted by Олександр Корнієнко on Teisipäev, 23. juuni 2020

Он попросил пользователей соцсетей судить по делам и отметил, что является сторонником равноправия между женщинами и мужчинами.

23 июня во время визита в Николаев Корниенко и Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции  Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание “НикВести”, сейчас видео недоступно. Судя по обнародованному в сети фрагменту, Корниенко сказал Арахамии: “Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх…ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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