 

В Одесской области в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19

24.06.2020, 3:45, Новости дня

В Балтском психоневрологическом доме-интернате на севере Одесской области произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июня сообщает “Думская” со ссылкой на директора учреждения Максима Янковского.

На прошлой неделе COVID-19 подтвердили у четырех человек, 22 июня – еще у 20 сотрудников интерната.

Янковский отмечает, что на коронавирус проверят все 203 человека, которые содержатся в учреждении.

Дом-интернат закрыли на карантин.

“На обсервации находятся сотрудники, которые обслуживают подопечных. Их разместили в комнатах отдыха”, – уточнил директор учреждения.

По словам Янковского, находящихся на обсервации обеспечили продуктами на три недели, устанавливается также круг лиц, которые могли заразиться COVID-19.

На утро 23 июня в Украине подтвердили 38 074 случая коронавируса (в Одесской области – 1333). Всего от COVID-19 в стране скончалось 1035 человек, вылечилось 16 956.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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