Аллахвердиева: Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

24.06.2020, 3:45, Новости дня

Видео, на котором председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко обсуждает с главой парламентской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией народного депутата Ирину Аллахвердиеву, сама Аллахвердиева считает фейком. Об этом она написала в Facebook 23 июня.

“Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над “і”. Опубликованное “сенсационное видео” – монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного”, – отметила народный депутат.

По ее мнению, на видео речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах.

“Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными “скандалами” нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты – останется на их совести. А мы вместе сделаем “триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы”, – написала Аллахвердиева.

Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але мушу… Posted by Ирина Аллахвердиева on Teisipäev, 23. juuni 2020

23 июня во время визита в Николаев Корниенко и Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание “НикВести”, сейчас видео недоступно. Судя по обнародованному в сети фрагменту, Корниенко сказал Арахамии: “Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх…ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую”.

Корниенко заявил, что запись была смонтирована, а фразы вырваны из контекста.