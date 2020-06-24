 

Мнение: Пандемию на десятилетия?

24.06.2020, 3:42, Разное

Последствия пандемии

В Google новостях сегодня подтянулось сообщение, что ВОЗ озабочен распространением пандемии по миру, сетует, что та не достигла своего пика и предупреждает ошалелых обывателей, что последствия пандемии могут растянуться на десятилетия.

И мне вот становится интересно, а скольких свобод мы лишимся по выходу из сией, высосанной из пальца ВОЗовцев, пандемии? Тут ведь нужно понимать, что им ничего не стоит выдумать следующий штамм этого вируса, объявить, что он ещё опаснее нынешнего, и таким образом продолжить эту мировую истерию на уже объявленные десятилетия. Для чего всё это делается? Эту мы можем узнать и через многие годы, когда мировое сообщество обживется в новых условиях своих несвобод.

В продолжение темы мой более ранний материал о ВОЗ:

Источник: Достало



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