«Мы стремимся не только публиковать цифры, но и объяснять их»

24.06.2020, 3:40, Разное

Руководитель Росстата Павел Малков — о разнице в подсчетах смертности от коронавируса органами власти и «Новой газетой».

ПИСЬМО ГЛАВЫ РОССТАТА — «НОВОЙ»

Руководитель Росстата Павел Малков. Фото: РИА Новости

Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Андреевичу Муратову

Уважаемый Дмитрий Андреевич!

Благодарю Вас и всех журналистов «Новой газеты» за интерес к работе Росстата и активное использование статистических данных в своих материалах.

В опубликованном 19 июня материале «Воскрешенные Росстатом» была затронута актуальная тема расчета общей смертности и учета смертей из-за коронавирусной инфекции. Автор текста — Екатерина Бонч-Осмоловская — точно отметила многие моменты, связанные с работой Федеральной службы государственной статистики и используемой методологией расчета смертности.

Тем не менее обозначу ряд дополнений и уточнений, которые, возможно, могли бы быть интересны читателям.

Действительно, в последние годы отмечается постепенное снижение общей смертности. Причем по ряду таких важных болезней, как злокачественные новообразования, туберкулез, вирус иммунодефицита человека, ишемические болезни, включая инфаркт миокарда, и многих других. Росстат регулярно публикует информацию об этом. Например, данные за март этого года можно найти здесь.

Однако в апреле мы вынуждены были отложить расчет цифр о смертности с разбивкой по причинам. Причина проста —

процедуры учета и контроля, которые были отработаны в режиме «мирного времени», в текущих условиях были затруднены.

По отдельным регионам усложнился сбор информации о числе смертей. Росстат получает эти цифры через информационную систему ЕГР ЗАГС и проверяет по данным медицинских учреждений, пересылающих в территориальные органы статистики окончательные медицинские свидетельства о смерти с указанием причин.

Во многих регионах нормативно закреплена обязанность регистрировать все смерти в органах ЗАГС, без этого невозможно провести захоронение. В этих регионах цифры по общей смертности точны, а неизбежные уточнения невелики. Такие требования есть, в том числе, во всех наиболее населенных российских регионах. Но в некоторых субъектах Федерации мы сталкиваемся с тем, что по действующим там правилам похоронить человека можно и по справке из больницы. В этом случае люди могут отложить поход в ЗАГС, особенно в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина. В результате в таких регионах Росстат столкнулся с недобором данных. Раскрытие информации о числе смертей с указанием конкретных причин оказалось невозможным. Безусловно, через какое-то время все смерти будут зарегистрированы. Об этом говорят и эксперты в статье, отмечая, что реальную картину мы сможем увидеть по итогам года.

Но мы понимаем, что год — это слишком долго. Ваши читатели хотели бы иметь объективную и правдивую информацию гораздо раньше.

Тем не менее минимальный срок, который нужен Росстату, чтобы получить дополнительный объем окончательных медицинских свидетельств, — порядка двух месяцев с момента смерти. То есть уточненные цифры за апрель мы сможем представить общественности не раньше июля.

Второй важный момент, на который необходимо обратить Ваше внимание, — учет числа смертей от COVID-19. Специалисты Министерства здравоохранения и Росстата разработали методику, выделив четыре группы умерших, у которых был диагностирован коронавирус.

В первую группу попали люди, которые умерли от подтвержденного коронавируса, и он был основной причиной смерти.

Таких по итогам апреля было 1270 человек по всей стране.

Вторая группа — это случаи, когда необходимо провести дополнительные исследования, чтобы уточнить, стал ли COVID-19 основной причиной смерти. В этой группе число смертей — переменная величина. Какая-то часть перейдет в первую группу как действительно умершие от коронавирусной инфекции, другая — в категорию случаев, где причиной смерти все-таки послужило другое заболевание. На 13 июня было зафиксировано 390 таких случаев.

Кроме того, есть ситуации, когда люди умерли от какой-либо другой болезни, но при этом у них диагностирован коронавирус. И здесь тоже возможны два варианта.

В третью группу мы включаем случаи, когда при наличии другого заболевания коронавирус повлиял на скорость приближения смерти. Основной причиной было другое заболевание, но коронавирус приблизил наступление смерти.

Четвертая группа — это те случаи, когда присутствие коронавируса вообще не повлияло на наступление смерти.

Прямое сложение количества смертей из всех четырех групп методологически некорректно. Но, вероятно, автор статьи так и поступил. Это и позволило сделать вывод, что «…в большинстве регионов число смертей с коронавирусом было скорректировано в большую сторону. В среднем оперативные данные отстают от данных Росстата в полтора-два раза, однако есть и более сильные различия: например, в Москве число умерших с COVID-19 после пересчета выросло в два с половиной раза, в Петербурге — более чем в 10 раз: с 29 до 323 человек. В Московской, Смоленской и Тверской областях этот показатель увеличился в четыре раза».

Кроме того, сравнение данных Оперативного штаба с теми цифрами, которые Росстат публикует в сведениях о естественном движении населения, не вполне корректно. В сводку Оперативного штаба попадают те случаи, когда коронавирус признается основной причиной смерти. Но только после проведения всех необходимых исследований умершего можно говорить об истинной причине смерти.

Именно поэтому в статистике Росстата за апрель выделены и тщательно анализируются 2712 случаев смерти, в той или иной мере связанных с COVID-19.

И лишь примерно в 47% случаев (на дату публикации сведений о естественном движении населения) можно уверенно говорить о том, что именно коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти.

В заключение хочу еще раз отметить, что Росстат открыт для диалога со всеми, кто заинтересован в объективном и конструктивном анализе данных. Мы стремимся не только публиковать цифры, но и объяснять их. Одним из важных направлений нашей новой коммуникационной политики является популяризация статистики и организация информационно-обучающих семинаров для журналистов и блогеров, интересующихся нашей работой и нашими данными.

Мы открыты для сотрудничества и будем рады взаимодействию с журналистами «Новой газеты».

С уважением,

руководитель Росстата Павел Малков

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