«Театр абсурда» — обозреватель WP осудил уничтожение памятников тем, кто заложил основу равенства в США

24.06.2020, 3:20, Новости дня

Порча или демонтаж протестующими против расизма памятников основателям нации, которые боролись за равенство в США, но некогда владели рабами, может обесчестить страну, пишет обозреватель The Washington Post Генри Олсен в своей статье для издания. Как отмечает журналист, практически каждый режим, даже в настоящий момент приверженный свободе и равенству, был основан на идее о превосходстве над чужаками.



Reuters

Уничтожение или порча памятников основателям нации или героям США на фоне прокатившихся по стране протестов против расизма превратились в настоящий «театр абсурда», пишет обозреватель The Washington Post Генри Олсен. Как отмечает журналист, это не только свидетельствует о незнании истории, но и является «посягательством на принципы западной цивилизации», на которых основан прогресс в борьбе против расовой дискриминации.

Как заявил вице-президент Конфедерации Александр Стивенс в своей «Речи о Краеугольном камне», в основе правительства Конфедерации лежит «великая истина, что негр не равен белому человеку, а рабское подчинение превосходящей расе является его естественным и нормальным состоянием».

Памятникам этому «отвратительному» принципу нет места в США, стране, приверженной принципу противоположному — что все люди созданы равными. Впервые политически провозглашённый в Декларации независимости, с тех пор он стал «краеугольным камнем Америки» и «движущей силой каждого движения, способствовавшего дальнейшей эмансипации».

Тем не менее протестующие уничтожают памятники даже тем, кто боролся за реализацию этого принципа, отмечает Олсен. Так, первый президент США Джордж Вашингтон владел рабами, но также он основал нацию, приверженную идее, несовместимость которой с рабством сделала его искоренение неизбежным. Порча его статуй может обесчестить страну, как и демонтаж памятника 18-му президенту Улиссу Гранту протестующими в Сан-Франциско. Грант был полководцем северян в годы Гражданской войны, а в должности президента расширил цели войны и возглавил инициативу по «Реконструкции Юга», реинтеграции проигравших южных штатов в состав США и отмены рабовладельческой системы на всей территории страны. Издание сочло «нелепым» демонтаж его памятника, из-за того что у него был раб, которого он освободил перед войной.

Лихорадка по разрушению монументов людям, из-за их участия в деятельности, связанной с глобальным колониализмом и расизмом, распространилась и на другие страны. В частности, в Австралии и Новой Зеландии были испорчены статуи Джеймсу Куку, который обследовал и нанёс на карту эти территории, за то, что он проложил путь к колониализму и угнетению коренных народов.

Как отмечает обозреватель, практически каждый режим, приверженный свободе и равенству, был основан на идее о том, что его «предполагаемое превосходство оправдывает отношение к чужакам». Ацтеки приносили в жертву своим богам людей из других племён. Множество темнокожих африканцев не считали других темнокожих жителей Африки людьми, которых стоило защищать от белых работорговцев, вместо этого они просто брали их в плен и продавали с целью наживы.

«Почти вся цивилизация была основана на неравенстве и тирании независимо от цвета кожи», — пишет в своей статье обозреватель The Washington Post Олсен. По его словам, восприятие многоэтнического, свободного государства чем-то само собой разумеющимся это достижение, которое восхваляют в том числе памятники Вашингтону и Гранту.