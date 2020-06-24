VOAэкспресс 23 июня 2020

24.06.2020, 3:05, Новости дня

Джон Болтон

Скандал вокруг новой книги экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона и не думает утихать.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал ее публикацию беспрецедентным шагом в отношении действующего президента.

Помпео отметил, что присутствовал при многих описанных в книге событиях и что ему они запомнились совершенно иначе. «Это либо сильные искажения, либо откровенная ложь, не отражающая того, что на самом деле происходило», – сказал он.

Вместо оккупации – «инкорпорация»?

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в публикуемом в США журнале “The National Interest” 19 июня, а затем на русском языке на сайте Kremlin.ru

Публикация по-прежнему вызывает оживленные дискуссии как среди российских, так и зарубежных экспертов. Одним из самых обсуждаемых оказался фрагмент статьи, в котором российский президент назвал аннексию стран Балтии, произошедшую в результате Пакта Молотова-Риббентропа, «инкорпорацией»

Визы

Президент США введет запрет на въезд иностранных работников по визам H-1B, H-2B, H-4 и L. Ограничения продлятся до конца года. Также до 31 декабря продлят ограничения на выдачу грин-карт, чтобы «устранить конкуренцию в США» за рабочие места.

Джоэл Шумахер

Голливудский режиссер Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет. На его счету – такие фильмы, как «Призрак оперы», «Время убивать», «С меня хватит!», «Телефонная будка» и два заключительных фильма тетралогии о Бэтмене.